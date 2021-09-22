Вадим Шумков принял участие в совещании, которое провёл зампред правительства РФ Юрий Борисов

Губернатор Вадим Шумков рассказал о ходе реализации программы социально-экономического развития Курганской области и нацпроектов на совещании, которое провёл 14 сентября в режиме ВКС заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

В совещании приняли участие Владимир Якушев, а также губернаторы регионов федерального округа. Темой стало социально-экономическое развитие субъектов УрФО и перспективные проекты.

Юрий Борисов обозначил ключевые показатели регионов, входящих в округ: данные по миграции населения, объём инвестиций, рынок труда, уровень жизни. По многим показателям субъекты УрФО занимают хорошие позиции. В том числе округ занимает второе место в России по объёму инвестиций - за 6 месяцев 1,4 триллиона рублей капиталовложений. Во всех субъектах наблюдается положительная динамика по реальным располагаемым доходам населения в первом полугодии 2021 года.

Владимир Якушев уточнил, что правительство определило ключевые цели в развитии регионов. «Это рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, рост доходов населения, объёма инвестиций в основной капитал и численности занятых. Регионы Уральского федерального округа уделяют каждому из этих направлений самое серьёзное внимание», — сказал полпред. Он отметил, что полпредство готово поддерживать инвестиционные проекты регионов.

Вадим Шумков рассказал, что исполнение индивидуальной программы социально-экономического развития региона ИПСЭР в 2021 году составляет на 57,5%. Это уже второй год реализации ИПСЭР. За это время 203 предприятия или предпринимателя воспользовались популярной мерой поддержки – получили субсидию на возмещение первого взноса на лизинг оборудования. Создано 503 рабочих места, привлечено 6,1 млрд рублей инвестиций. Востребованы также микрозаймы - с начала 2020 года предоставлено 96 микрозаймов на 251,98 млн рублей.

Также в рамках программы строятся индустриальные парки: это участки земли с подведёнными коммуникациями для возведения цехов или уже готовые и оборудованные цеха для открытия там производств. Уже готово три индустриальных парка - Курганский индустриальный парк, «Территория областного развития» и Варгашинский индустриальный парк. Идёт строительство и проектирование ещё нескольких площадок: «Курган Энергомаш», «Шадринский индустриальный парк», второй этап ООО «Территория областного развития». Всего запланировано создать 9 парков.

Идёт также строительство и реконструкция трёх канализационных очистных сооружений: в Каргаполье, Далматово и Варгашах. Они не только позволят подключить к коммуникациям новые производства, но и улучшат экологическую обстановку в муниципалитетах.

Вадим Шумков также рассказал, что регион уже сделал заявку на получение инфраструктурного кредита – это новый инструмент развития регионов, который анонсировал президент Владимир Путин.

Регион претендует на 1,7 млрд рублей. На эти средства Курганская область намерена построить сети и дороги в Заозёрном микрорайоне Кургана и инженерные сети в индустриальном парке Варгаши (вторая очередь).

Помимо этого губернатор обозначил вопросы, в решении которых регион просит помощи у федерации. Это в том числе возможность продления пониженных тарифов страховых взносов для резидентов ТОСЭР на все время функционирования ТОСЭР для 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Кроме того, Шумков попросил рассмотреть возможность возврата льготного кредитования на строительство (модернизацию) свиноводческих комплексов и птицеводческих (бройлерного направления) комплексов, а также предусмотреть компенсацию 30% затрат из федерального бюджета при строительстве свиноводческих и птицеводческих (бройлерного направления) комплексов. Увеличить до 50% возмещение затрат на строительство молочных комплексов и ферм в Курганской области (в настоящее время 25%). Это позволит реализовать новые проекты в АПК и расширить действующие.

Юрий Борисов отметил, что все вопросы будут изучены. Он также отметил, что Курганская область станет первым регионом, который он планирует посетить в новом статусе куратора регионов УрФО.

По информации пресс-службы правительства Курганской области.