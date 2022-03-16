Вадим Шумков принял участие в заседании комиссии Госсовета по соцполитике

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 11 марта принял участие в заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Социальная политика». Оно прошло под председательством помощника Президента РФ, Секретаря Государственного Совета Российской Федерации Игоря Левитина в режиме ВКС.

Одной из ключевых тем заседания стали меры социальной поддержки и обеспеченность занятости граждан.

Глава региона Вадим Шумков отметил, что Курганская область готова поделиться с регионами опытом реализации специального проекта «Русская мечта: Курганская область зовёт», в рамках которого жители региона и те, кто переезжает в область, могут получить бесплатные земельные участки под ИЖС; до 1 гектара под ЛПХ; от 10 до 100 га - при регистрации КФХ; до 700 тысяч рублей безвозмездно из бюджета на строительство дома. За последние два года этой поддержкой воспользовались большое количество семей Курганской области.

Напомним, что, кроме того, в 2022 году в Курганской области, за два месяца текущего года различные виды пособий предоставлены более 66 тыс. семей с детьми на общую сумму 847,6 млн рублей. По данным главного управления социальной защиты населения Курганской области, в 2021 году семьи с детьми получили различных видов пособий на общую сумму 5,5 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом расходы на эти цели увеличились на 1,2 млрд руб.

Участники совета отметили, что благодаря вводу с 1 апреля 2022 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина новой ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами, число семей в регионах, которые получат господдержку, вырастет.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.