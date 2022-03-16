Вадим Шумков принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по экономи

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 16 марта, принял участие в заседании рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Совещание под руководством мэра Москвы Сергея Собянина прошло в режиме ВКС. На повестке были меры поддержки отраслей экономики в условиях санкционного давления, и ряд других вопросов.

В обсуждении приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, федеральные министры, главы нескольких регионов.

Напомним, что в Курганской области работает штаб по обеспечению социально-экономической стабильности. В пресс-службе главы региона отметили, что перед областным ведомствами поставлены задачи по импортозамещению, а именно по внесению изменений в проектно-сметную документацию и замене импортных составляющих на продукцию отечественных производителей, сохранены региональные меры поддержки, приоритетной задачей обозначено обеспечение трудовой занятости населения.