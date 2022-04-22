Вадим Шумков призвал бизнесменов участвовать в выполнении госзаказа

На территории Курганской области размещается серьезный государственный и муниципальный заказ. Только на обеспечение питанием социальных объектов (детских садов, школ, больниц) выделяется более одного миллиарда рублей. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков, выступая на заседании расширенного открытого совета по развитию предпринимательства в Курганской области.

Помимо этого, по словам главы региона, в текущем году запланировано строительство, ремонт и благоустройство более 200 объектов. Это 58 школ, порядка полутора десятков школ искусств, библиотек и детских садов, более 60 объектов медицины, огромное количество участков дорог и объектов благоустройства – дворовых территорий, скверов, парков, набережных и тому подобного.

- Информация о государственных и муниципальных заказах публична и доступна любому предпринимателю. Все торги абсолютно прозрачны. Все заказы обеспечены бюджетным рублем. Заявляйтесь и участвуйте! Требование к вам только одно – в сроки и качественно выполнить свою работу, - обратился к предпринимателям Вадим Шумков.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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