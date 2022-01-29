Вадим Шумков: «Студенчество – самая интересная пора в жизни каждого молодого человека»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил студентов:

- Уважаемые студенты, поздравляю вас с праздником!

В этом году Татьянин день отмечают более 33 тысяч юношей и девушек Курганской области, которые обучаются в высших и средних профессиональных учебных заведениях.

Студенчество – самая интересная, насыщенная событиями и открытиями пора в жизни каждого молодого человека, стремящегося к знаниям, обретению желаемой профессии, достижению поставленной цели.

Наша задача – сделать все возможное для того, чтобы процесс познания был для вас максимально доступен, комфортен и разнообразен.

Именно поэтому мы модернизируем систему образования Курганской области, создавая новые факультеты, колледжи и институты, давая вам возможность обучиться новым современным профессиям, получить наиболее востребованные на рынке труда специальности. Так, в области начал работу ИТ-колледж, планируется создание ИТ-института с полной модернизацией зданий. В этом году начнется строительство бассейна для университета, в перспективе строительство спортивного комплекса, серьезные изменения идут в ссузах области.

В 2021 году 46 студентов колледжей, техникумов, вузов и аспирантов высших учебных заведений стали обладателями именной стипендии губернатора за достижения в учебе и научной деятельности. Ваши победы – это повод для гордости!

Дорогие друзья, вы будущее Курганской области! Учитесь и совершенствуйтесь, дерзайте и стремитесь! От всей души желаю вам яркой и интересной студенческой жизни. С праздником!