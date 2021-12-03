Вадим Шумков встретился с серебряными призёрами паралимпиады в Токио

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 1 декабря встретился с серебряными призёрами паралимпиады в Токио – спортсменами паралимпийской сборной России по волейболу сидя. Они приехали в Курган, чтобы пройти обследования и получить рекомендации в Центре Илизарова, сообщает пресс-служба главы региона. Участие во встрече приняли Виктор Миленин, Евгений Волосников, Александр Байчик, Анатолий Крупин, Аскер Чекабаев, Танаткан Букин, а также и.о. директора центра Илизарова Александр Бурцев. Тренер сборной Танаткан Букин - родился и вырос в Куртамышском районе. В Курганскую область приезжает часто - в гости к друзьям и родным. Члены сборной рассказали главе региона о пути к паралимпийским наградам. У каждого своя история, но всех спортсменов объединяет настоящий мужской характер – они не пасуют перед трудностями и уверенно идут к цели, преодолевая преграды. А специалисты Центра Илизарова помогают им восстановить здоровье – в первый раз волейболисты приехали в Курган перед паралимпиадой. Вадим Шумков поздравил паралимпийскую сборную с высокими наградами, поблагодарил за то, что они не просто на высоком уровне защищают спортивную честь страны, но и являются хорошим примером для молодёжи, пожелал успехов и здоровья. «Путь к этим медалям был тяжелым. Мы очень рады, что губернатор Курганской области нашёл время в своём плотном графике, чтобы встретиться с нами, искренне с нами поговорил. Такие встречи очень полезны для спортсменов. Они понимают, что их труд ценят. Для нас это очень важно», - поделился своими впечатлениями от встречи с главой региона Танаткан Букин.

Фото пресс-службы губернатора.