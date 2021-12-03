Вадим Шумков выразил соболезнования родным погибших на шахте «Листвяжная»

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, горноспасателей, которые, выполняя свой долг, отдали жизни, пытаясь помочь шахтёрам. Трагедия потрясла. Боль в душе за каждого из 52 погибших. Новость шокирует, и разум отказывается в это верить. Сжимается сердце, когда приходят мысли о родных и близких, об утрате, которую им никогда не забыть. Курганская область скорбит вместе с Кузбассом и всей страной. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления".

Как сообщает информационное агентство ТАСС, в четверг, 25 ноября, в 08:35 по местному времени (04:35 мск) на шахте «Листвяжная» Кемеровской области произошло задымление. По данным на 22:30 мск, погибли 52 человека, в том числе шесть спасателей. 67 пострадали, из них 39 попали в больницы. Эти люди отравились дымом, уточнили в СУ СК по Кемеровской области.

32 пострадавших госпитализированы в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, три из них в реанимации, состояние остальных — легкой и средней степени тяжести, сообщила главврач центра Оксана Черникова. В Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи попали пять человек, в городскую больницу № 8 в Белово — двое, все средней степени тяжести. Амбулаторную помощь оказали еще 13, одного пациента выписали.

Фото с сайта rbc.ru