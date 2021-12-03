Вадим Шумков заявил, что не боится «плюшевой армии диванологов»

На своей личной странице в Инстаграмме Вадим Шумков прокомментировал открытие нового моста ЖБИ.

- Помнится, как много споров и вопросов вызвал этот проект - кто-то ворчал, что не надо денег тратить, мол, ничего, поездим и по ж/д путям. Кто-то предлагал просто закрепить и покрепче его поддерживать, чтобы он не упал. Многие сомневались, что нужно строить и возможно построить - ведь мы ничего не умеем, и все будет все равно плохо, - написал губернатор.

Губернатор отметил, что удалось построить красивый и надёжный новый мост. А впереди нас ждёт ремонт и реконструкция большого количества других мостов в Кургане, в Шадринске, в регионе.

На сегодня в Кургане одновременно уже идёт строительство пяти детских садов, большой новой школы, большой новой детской поликлиники, нового хирургического комплекса. Впереди - строительство ещё одного спорткомплекса, новой ледовой арены и нового досугового центра. Дороги, ЖКХ, комплексное благоустройство, объекты экономики и жилье.

- Огромное количество объектов, - отметил Вадим Шумков, - . И каждый этот объект будет связан с огромным количеством проблем. И нам ещё многое предстоит преодолеть.

Возможно, что-то не будет получаться сразу. Возможно, мы изменим либо подкорректируем какие-то планы в отношении отдельных объектов. Ведь жизнь не стоит на месте. И проблем пока остаётся немало. И точно каждый раз будут словопролитные интернет- баталии плюшевой армии «диванологов» с партизанскими частями «яжеговорил».

Но самое главное, считает губернатор - Курган снова научился жить. Жить и дышать полной грудью. А также строить свою жизнь, развиваясь, широко и масштабно.

- И это ваша заслуга, мои дорогие земляки. Тех, кто строил и строит. Тех, кто ждал и готовил эти изменения. Тех, кто работал и продолжает работать над другими объектами. Тех, кто хочет жить и верить в унисон со своим городом. Спасибо вам за все. Я верю в вас, - написал Шумков.

Фото Николая Пушилина.