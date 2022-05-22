Валерий Яхонтов: «Курганская область – это кадровый донор для всей России»

Директор Курганского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Валерий Иванович Яхонтов стал гостем очередной встречи в клубе «От первого лица». Главными темами разговора стали подготовка управленческих кадров и роль общественных организаций в жизни региона.

Под крылом президента

...Валерий Иванович начал с диалектики и, как опытный педагог, заметил: не всегда бывает так, что если человека чему­то учили, то он этому научился. Есть особенно «устойчивые». Такие случаи происходили и в Курганском филиале академии, признал его руководитель. Иные выпускники, подающие надежды, получив после окончания учёбы властные полномочия, отчего­то на месте службы – как правило, государевой – проявляли не лучшие черты своего характера. Естественно, об этом становилось известно в их альма­матер. Но в большинстве случаев своими учениками директор вуза гордится.

– Мы с момента образования были «под крылом» президента, и сегодня это единственная образовательная структура Российской Федерации, которую президент напрямую курирует, – подчеркнул Валерий Яхонтов. – И задача, которую он нам поставил, – это подготовка самых квалифицированных кадров для органов государственной власти и управления. Кроме того, мы занимаемся подготовкой управленческих кадров и для народного хозяйства. Я считаю, что с этой задачей вуз достаточно успешно справляется. За годы работы уже несколько тысяч человек выпустили. Есть достойные примеры.

Среди наших выпускников – заместители губернатора, директора областных департаментов. Надо сказать, карьерный путь сегодня становится короче, практически сразу с учебной скамьи, получив диплом, идут и работают на высоких должностях. Полученные компетенции позволяют

При этом, по словам Валерия Яхонтова, Курганский филиал РАНХиГС привлекает не только россиян. Учились тут и выходцы из Мьянмы, Чили, ЮАР, других стран. Но главная задача образовательного учреждения – готовить кадры для Курганской области и Уральского федерального округа.

– Основная масса наших выпускников закрепляется здесь, – пояснил Валерий Иванович. – Более того, у нас есть соглашение с правительством Курганской области, практически со всеми федеральными территориальными органами власти о практике. Начиная со второго курса студенты проходят реальную практику в органах власти. А там уже присматриваются к определенному студенту и по окончании, после защиты диплома, его уже приглашают к себе, часто говорят, что им больше никого не надо, это вот их человек. Это самое главное. Это признание нашей работы.

Долой непотизм!

Что касается организации государственной службы в целом, то Валерий Яхонтов отметил, что она менялась и меняется вместе с государством:

– Надо сказать большое спасибо правительству, которое организовало конкурсные процедуры. Мы теперь знаем, что такое конкурс на ту или иную должность. Действительно, это помогает собрать лучшие кадры со всей страны на какое­то определённое место, – подчеркнул Валерий Яхонтов. – Конкуренция – прекрасная вещь. Сразу исчезают такие вещи, как непотизм (предоставление привилегий родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств). Конкурсные процедуры теперь существуют во всех органах власти. Это уже закон. Более того, многие крупные частные компании тоже эту процедуру у себя внедряют. Даже в некотором смысле её ужесточают. Полиграф включают! То есть они добиваются того, чтобы у них были надёжные квалифицированные кадры, на которые можно было положиться и которые поведут их вперёд.

Управленческие кадры Курганский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации начал готовить с 1997 года. В августе это образовательное учреждение отметит юбилей – четверть века! Все эти годы, подчеркнул Валерий Яхонтов, только лучшие студенты допускались к сдаче выпускных экзаменов:

– Мы действительно специализированное учебное заведение. На конечном этапе подготовки наших студентов мы организуем государственную комиссию. Чтобы был понятен её статус – возглавляет комиссию высшее должностное лицо Курганской области – губернатор. В комиссии по юриспруденции – самые высококлассные юристы Курганской области. По экономике – опять же высшие специалисты из органов власти, которые курируют эти вопросы. В грязь лицом ударить мы не можем, стыдиться перед ними за то, что студент не может ничего ответить, – не наша задача. Мы пытаемся сделать так, чтобы нерадивые студенты, а их немного, до этапа защиты не доходили. Только подготовленные студенты предстают перед комиссией.

Приятно слушать, когда выпускники отвечают

на вопросы. Во­первых,

они не стесняются того,

что их экзаменует губернатор или заместитель губернатора, задают вопросы. Студенты совершенно спокойно отвечают, поскольку они на практике общались с этими людьми

в реальном режиме. Еще приятнее слышать то, что говорят члены комиссии

после защиты

Как правило, при комиссии обязательно есть HR­специалист от правительства, который берёт самых понравившихся студентов «на карандаш» и тут же делает им предложение на участие в конкурсе. Вывод из этого следующий: к нам приходят учиться те, кто специально настроен на то, чтобы принести пользу в системе управления государства, в частности Курганской области.

Зачем нужны общественники?

Кроме профессиональной деятельности Валерий Яхонтов давно посвящает себя общественной работе. Не первый год он занимает пост заместителя председателя Общественной палаты Курганской области, а в Общественной палате Российской Федерации состоит в комиссии по экологии и охране окружающей среды. Кстати, этим направлением Валерий Иванович занимается профессионально уже много лет. Он уверен, что задача общественности в том, чтобы показать действующей власти, что не устраивает её работодателя – народ.

– Власть у нас устроена таким образом, особенно на местах, что в основном она решает тактические вопросы. Ей некогда заниматься стратегией. А общественность как раз занимается стратегией улучшения жизни. Тому есть много примеров. Мы достаточно долго говорили о том, что надо решить проблему питьевой воды в Кургане. Пока эта проблема остро не стоит, но она есть. Городское водохранилище давным­давно нуждается в очистке. Долго эта тема висела в воздухе, и благодаря общественникам в этом году наконец принято решение – нынче будут чистить курганское водохранилище. Мы были одними из первых на Урале, кто сделал вокруг города, совместно с областной Думой, «зелёный щит». Тоже было очень много проблем. Оказывается, леса, которые окружают город Курган, имеют разные формы собственности. Надо было всё привести к единому знаменателю. И это всё­таки мы сделали. Сейчас общественность говорит, что надо что­то делать с отходами производства. Кстати сказать, современная власть нас слушает, а самое главное – слышит. Не всегда у неё получается сделать всё сразу, чего требуют общественники, но тем не менее она реагирует, и это очень здорово. И было бы правильнее, если бы представители власти встречались с людьми и говорили: «Да, ребята, вот вы обратились по такому­то вопросу, но сегодня мы это сделать не можем. Но мы это сделаем завтра или послезавтра». Всё понятно, процесс пошёл, и это самое главное.

Welcome to USA

Валерий Яхонтов очень часто выступает независимым экспертом в разных отраслях, в работе конкурсных и аттестационных комиссий территориальных, федеральных и региональных государственных органов власти и управления. Как ему удаётся держать всё под контролем и насколько тяжело справляться с такой нагрузкой?

– У меня в своё время были очень хорошие учителя. Самое главное, чему я благодарен, так это тому, что учился в советской школе. Она, моя любимая Курганская школа № 42, которой мы недавно отметили 150 лет, давала и даёт, я надеюсь, фундаментальные знания. Это особенности советской системы. Вуз заложил основы профессиональные. Расскажу случай. Когда я был проректором Курганского машиностроительного института, ректор Александр Сергеевич Терехов поведал историю. Ему пришло письмо от нашего коллеги, который уехал из России в США. Пошёл устраиваться на работу. У него спросили, откуда он. Он сказал, что из России, Кургана, окончил машиностроительный институт. Показал диплом. Специалист американского кадрового агентства достала толстую книгу. Долго листала. Нашла какую­то страничку и говорит, что его диплом принимается! Курганцу это стало интересно, и он попросил книгу посмотреть. То был перечень всех вузов мира, образование которых принимается в Соединённых Штатах. Лишь одна страничка в этой книге – реестр вузов нашей страны. И среди МВТУ, МГУ, МФТУ и других – Курганский машиностроительный институт. По этому поводу Александр Сергеевич сказал, что ему хотелось бы посмотреть в глаза тем курганцам, благодаря усилиям которых эта запись о признании образования появилась в той книге. Вот чего дорогого стоит, – подчеркнул Валерий Иванович. – Бауманская школа много чего мне дала. Когда напрямую общаешься с ее выпускниками – теми людьми, кто пишет вузовские учебники, по которым учится вся страна, работаешь с крупнейшими организациям, такими как предприятие «Салют» (лидер по разработке и внедрению изделий в области корабельной радиолокации России. – Прим. ред.), то можно сказать, что это и есть основа основ знаний и опыта.

Кому в Кургане жить хорошо?

В нашем регионе действует комплекс мер поддержки для тех, кто хочет жить и работать в Курганской области: «Курганская область зовёт», «Земский учитель», «Земский доктор» и другие. К нам приезжают и остаются здесь люди самых разных профессий, опираясь на государственные льготы. А было время, когда в Курган приезжали по долгу службы и зову сердца. Валерий Яхонтов привёл знакомые ему лично примеры:

– Сан Саныч Благонравов (Александр Благонравов – советский учёный конструктор бронетехники, генера­майор инженерно­технической службы, главный конструктор КМЗ. – Прим. ред.). Генерал, москвич, он приехал в Курган и остался здесь у нас. Мог бы побыть и уехать, работать дистанционно. Но нет. Именно здесь он нашёл свою стезю. Здесь он сделал новую БМП­3 и совершил другие изобретения. Ещё пример – Гавриил Абрамович Илизаров. Он тоже к нам приехал. И именно здесь он нашёл свою стезю, именно здесь у него всё получилось. Я личный пример приведу. Мои родители и семья Гавриила Абрамовича дружили. И как­то раз мой папа спрашивает: «Гаврила, а что ты в Кургане? Тебя же в Москву приглашают». – «Да, приглашают». – «А чего не едешь?» – делится воспоминаниями о том разговоре Валерий Иванович.

– Великолепная фраза прозвучала от Гавриила Абрамовича, которая меня греет, и всегда и я с ней живу: «Понимаешь, только в Кургане я – Илизаров! Нигде больше». Ведь только в Кургане ему помогли построить такой изумительный комплекс мирового уровня. Только здесь это можно

было сделать

И сегодня достаточно много людей, кто учился за пределами нашего региона, кто вернулся и приносит пользу своей малой родине. Мы должны гордиться Курганской областью. И это чувство воспитывать в подрастающих поколениях. В их руках наше будущее. Как мы их научим, так и будем жить.

ДОСЬЕ

Валерий Иванович Яхонтов родился 17 ноября 1956 года в Кургане.

Более 40 лет посвятил становлению и развитию системы высшего и дополнительного образования в Курганской области. В августе 1997 году ему было доверено создать Курганский институт государственной и муниципальной службы (филиал) ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы».

Участвовал в работе более 60 научных, методических, национальных и международных конференций. Имеет более 130 научных и учебно­методических публикаций в межвузовских научных сборниках, журналах и других отечественных и зарубежных изданиях, автор четырех изобретений.

Валерий Иванович активно занимается общественной деятельностью. В 2005 году указом губернатора Курганской области назначен председателем комиссии по вопросам помилования на территории Курганской области. В 2008 году единогласно избран заместителем председателя совета ректоров Курганской области. В 2009 году стал председателем Курганского отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». В 2011­м избран председателем Общественного экологического совета Курганской области. В 2015­м возглавил Общественную палату Курганской области. В 2017 году избран членом Общественной палаты Российской Федерации.

Кандидат технических наук, доцент, действительный член Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Женат, есть дочь.

Хобби

– Никогда не думал, что займусь огородничеством. Начал – и мне понравилось! У меня такие арбузы растут! Представляете? Рыбалку очень люблю. Летнюю. Зимой не очень получается. Читать люблю. Раньше читал печатные книги. Советская школа научила читать быстро. Но я вот беру в командировку книгу, прочитал – и что с ней делать?.. Не могу выбрасывать книги. Перешёл на электронные. Это гораздо проще.

Любимое блюдо

– В студенческие годы за присест съел сто восемьдесят пельменей маминых. И литр молока. А бабушка заставляла мясо рубить на пельмени, не молоть. Получаются – ум съешь. Готовить можно что угодно. Самое главное – с любовью, чтобы было желание приготовить вкусно, ну и руки на месте.

Спорт

– В своё время профессионально занимался плаванием, пока мне ноги не ошпарили. Три года назад на Гайдаровском форуме были соревнования по плаванию. Я в своей весовой категории первое место занял. Люблю отдыхать, плавая с маской и трубкой.

Автомобиль

– Самая лучшая машина та, которая сегодня у тебя, извините за непарламентское выражение, под задницей. Я был категорически против автоматической коробки передач. Я управленец или кто? Теперь считаю, что автомат – это сказка.

Книги

– Люблю классику, фантастику. У меня есть двухтомник писателя Казанцева. В предисловии наш космонавт пишет, не скрывая удивления, как писатель в далёком 1956 году умудрился до тонкости предусмотреть конструкцию лунохода, который запустили в 1972­м. Как?! Жюль Верн то же самое! Как они всё это предсказывают?! У меня это в голове не укладывается.

Хотя, может быть, условия госслужбы здесь у нас не такие «жирные», как, допустим, у наших северных соседей, но зато здесь прекрасные возможности для кадрового роста. Наши выпускники, поработав здесь, плавно переходят выше, уже на федеральный уровень, в Екатеринбург, Москву. Я всегда стою на том, что Курганская область – это кадровый донор для страны

Константин Сапунов. Фото Владислава Шепелева.

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