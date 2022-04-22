Валерий Яхонтов станет гостем клуба «От первого лица»

Гостем клуба «От первого лица» 27 апреля станет член Общественной палаты Курганской области, директор Курганского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Валерий Яхонтов.

Наш герой много лет посвятил становлению и развитию системы высшего и дополнительного образования в Курганской области. Он расскажет, на чём сейчас делается акцент при подготовке кадров для работы на территории нашего региона?

Валерий Яхонтов выступает в качестве независимого эксперта в работе конкурсных и аттестационных комиссий территориальных, федеральных и региональных государственных органов власти и управления. Мы выясним, меняется ли с течением времени подход к подбору кадров.

Возглавляемая им академия выпускает ребят, которые должны заступить на государственную и муниципальную службу. Наш гость пояснит, какой процент из них устраивается работать по специальности, удаётся ли удержать эти кадры в нашем регионе.

Сегодня общественники выполняют большую работу, к их мнению прислушиваются. Валерий Яхонтов расскажет, какие наиболее значимые, на ваш взгляд, предложения общественников удалось воплотить в жизнь в последнее время.

Гость клуба даст оценку деятельности общественных организаций и объединений Курганской области. Узнаем, какие направления в работе для них сейчас наиболее актуальны, соответствуют ли они запросам жителей и текущей повестке дня.

В Общественной палате России он состоит в Комиссии по экологии и охране окружающей среды. Валерий Иванович расскажет, насколько активно и эффективно ведётся деятельность в этом направлении в Курганской области, какие экологические проекты в этом году будут представлены на гранты.

Он выступает экспертом в разных отраслях, мы часто обращаемся к нему за комментариями по различным темам. Валерий Иванович пояснит, как удаётся держать всё под контролем, насколько тяжело справляться с такой нагрузкой, какие общественно-политические, социально-экономические темы ему все же ближе.

В нашем регионе существует комплекс мер поддержки для тех, кто хочет жить и работать в Курганской области: «Курганская область зовёт», «Земский учитель», «Земский доктор» и так далее. Насколько актуальны эти меры, на самом ли деле они способствуют тому, чтобы зауральцы не уезжали с малой родины, а люди из других субъектов России приезжали к нам, расскажет Валерий Яхонтов.

Кроме основного блока гостя ждут вопросы личного характера: хобби, отношение к спорту, искусству, природе, любимые блюда, виды и места отдыха.

Встреча будет проходить с 12:40 до 13:40. Свои вопросы можете задать и вы. Звоните по телефону: 46-53-40. Либо присылайте их в нашу группу «Вконтакте».

Напомним, что ранее героями клуба «От первого лица» были глава Кургана Елена Ситникова, сенатор Сергей Муратов, художник Герман Травников, ректор КГУ Надежда Дубив, директор Центра Илизарова Александр Бурцев, митрополит Курганский и Белозерский Даниил, председатель федерации профсоюзов Вячеслав Савин, директор Музейного объединения Ирина Паламарчук