Валерий Яхонтов: власть должна работать во имя благоденствия народа

Каждый день в истории страны, народа, планеты – особенный. Но есть среди событий глобальных и не очень такие, которые имеют большое значение для своих, для земляков. Назвать их семейными? Почему бы и нет… В определенном смысле, Зауралье – это одна большая семья.

9 марта отметил День рождения губернатор Курганской области Вадим Михайлович Шумков. «Новый мир» поздравляет руководителя региона и благодарит за уже свершившиеся перемены и за те, что еще только намечаются. Мы надеемся на них, ждем и верим, что наша область – в начале доброго пути.

- Каждый этап развития государства и общества требует своего руководителя, отвечающего требованиям современности, - считает Валерий Яхонтов, директор Курганского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Общественной палаты Курганской области, член Российской общественной палаты. – Любая ветвь власти при этом должна работать во имя благоденствия народа. Хочу отметить, что Вадим Михайлович, работающий именно так, получил не только качественное образование, но и управленческие компетенции, в том числе – в нашем учебном заведении.

Сегодня мы видим, как внедряется новый стиль руководства, видим, как строятся и реализуются планы по массовому - а это ключевое слово! – привлечению инвестиций в нашу область. И наша задача, всех, кто живет в Зауралье, - помогать руководству области, чтоб наш общий дом, наш регион, развивался и процветал. Присоединяюсь к поздравлениям, и желаю Вадиму Михайловичу долголетия, счастья, целеустремленности и успехов!