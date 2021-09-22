Валерий Яхонтов: «Выборы были максимально открытыми»

Член Общественной палаты РФ Валерий Яхонтов высказал мнение об организации голосования за депутатов Госдумы:

- Несколько сотен тысяч зауральцев реализовали за эти три дня своё конституционное право. Выборы прошли спокойно, они были максимально открытыми, много избирательных участков было оснащено видеонаблюдением. Наблюдение было организовано круглосуточное, все эти записи будут храниться в течение достаточно длительного времени.

Он отметил работу правительства Курганской области, администраций муниципальных образований, общественников, Общественной палаты Российской Федерации, Общественной палаты Курганской области, общественных палат муниципальных образований, молодёжи.

На выборах депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва в Курганской области, по предварительным данным, явка составила 48,28%. По данным регионального Избиркома, на текущий момент по федеральному избирательному округу голоса распределились следующим образом:

1. «Коммунистическая партия РФ» - 23,45%;

2. «Российская экологическая партия «Зеленые» - 0,67%;

3. ЛДПР – 11,78%;

4. «Новые люди» - 6,61%

5. «Единая Россия» - 36,07%

6. «Справедливая Россия - За правду» – 10,51%

7. «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» - 0,65%

8. «Партия роста» - 0,22%

9. Российская партия свободы и справедливости – 0,73%;

10. Коммунистическая партия коммунисты России – 1,54%

11. «Гражданская Платформа» - 0,10%;

12. «Зеленая альтернатива» - 0,51%;

13. «Родина» - 0,57%;

14. Партия пенсионеров – 4,17%.

По одномандатному избирательному округу на текущий момент голоса распределились следующим образом:

1. Державин Валерий Владимирович – 8,75%

2. Зырянов Виктор Леонидович – 19,09%

3. Ильтяков Александр Владимирович - 37,58%

4. Панова Елена Валерьевна – 3,70%

5. Приданников Александр Андреевич – 2,61%

6. Рогов Сергей Федорович – 6,18%

7. Седнев Владимир Владимирович – 4,86%

8. Степанов Вячеслав Викторович – 3,82%

9. Ярушин Юрий Владимирович – 9,25%.