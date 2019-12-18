Ваш наказ депутату

Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов по своему статусу является не только руководителем регионального парламента, но еще и исполняет обязанности депутата по Западному избирательному округу города Кургана. Поэтому разговор с депутатом Фроловым, когда он побывал в гостях у редакции «Нового мира», в большей степени касался того, как народный избранник работает с наказами и обращениями избирателей.

– Как вы относитесь к выражению, что депутат – это слуга народа?

– В какой­то части я согласен с таким устоявшимся мнением, поскольку избраны мы для того, чтобы представлять интересы наших избирателей, отстаивать их. С другой стороны, наша еще одна очень важная, а может, и главная функция – это законо­творчество. Законодательная деятельность парламента должна быть направлена на то, чтобы предупреждать возникновение вопросов, с которыми избиратели идут к депутату. Мы принимаем законы исходя из тех проблем, которые существуют. Уверен, что эффективная законотворческая деятельность ведет к снижению количества обращений избирателей. В этом я вижу взаимосвязь законодательной работы и работы непосредственно с избирателями в решении волнующих их вопросов.

– Одна из обязанностей депутата – это работа с обращениями тех, кто вас выбрал. С чем к вам, как депутату, приходят избиратели?

– Много обращений, которые касаются сферы ЖКХ, вывоза мусора, ремонта дорог, оказания различных мер социальной поддержки и т.д. У меня составлен график реагирования на все обращения, и я стараюсь их не откладывать в долгий ящик. Недавно, например, ко мне обратились жители дома № 14 на бульваре Солнечном с просьбой помочь обустроить дворовую спортивную площадку. Я бывал в этом доме не раз, там живут очень неравнодушные люди, за счет собственных средств благоустраивают двор. Неоднократно занимали призовые места в городских конкурсах на право называться образцовым домом. Эти люди – созидатели, и я, безусловно, им помогу – в ближайшее время они уже должны предоставить проект площадки и счет на оплату.

Другой пример. Обратились ко мне жители многоквартирного дома в микрорайоне Тополя по поводу мусора, который лежит у них под окнами. Стали разбираться, оказывается, мусор выбрасывают из окон сами жильцы. Но ведь вы проживаете в этом доме, вы его хозяева, почему бы самим не навести порядок? Пришлось провести беседу, напомнить еще раз известную истину, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Вроде бы нашли общий язык… Что же касается частного сектора, то мы намерены решить вопрос уборки мусора на законодательном уровне, то есть обязать жителей заключать договоры со специализированными предприятиями по вывозу твердых бытовых отходов. Сегодня же они предпочитают выбрасывать мусор или за забор, или сжигать, или, в лучшем случае, уносить в контейнеры соседних многоквартирных домов.

– А есть такие наказы, которые, так скажем, просто невозможно выполнить в силу каких­то объективных причин?

– Бывают такие случаи, когда проблему необходимо решать на более высоком уровне, тогда я встречаюсь с человеком, объясняю ему, что есть определенная процедура, нужно какое­то время, так как вопрос непростой. Бывают и обращения, которые я бы отнес к категории курьезных. Например, одна из посетительниц предлагала внести изменение в административное законодательство, чтобы в выходные дни запретить шум в помещениях не только после 23 часов, а на протяжении всех суток. Конечно, это предложение вряд ли может быть реализовано, ведь многие именно в выходные, в свободное от работы время, занимаются домашними хозяйственными делами.

– Обращаются ли к вам избиратели по общественно значимым вопросам?

– Да, конечно, такие обращения есть. Например, очень серьезная проблема существует со строительством детского сада в районе бульвара Солнечного. В свое время конкурс выиграла организация, которая выполнила работы по укладке фундамента, однако затем выяснилось, что проект не соответствует требованиям безопасности, после чего договор подряда был расторгнут. В прошлом году принято решение о выделении средств на новое проектирование. Поскольку утверждение бюджета – это привилегия депутатского корпуса, я со своей стороны отслеживаю включение средств на строительство этого очень важного для моих избирателей объекта.

– Еще одна из самых острых проблем, которая волнует людей, – это дороги. В чем ее острота?

– Прежде всего, в качестве выполнения дорожных работ. В этом году на ремонт городских дорог запланировано 470 миллионов рублей. Это немного, но хочется, чтобы эти деньги были потрачены эффективно. Построить или отремонтировать дорогу – это одно, качественно построить или отремонтировать – другое. Но главное – ее сохранить. И прежде всего – путем сезонных ограничений движения крупнотоннажного автотранспорта. Такие ограничения можно вводить не только весной, как это всегда делалось в городе Кургане, но и летом, и осенью, когда есть повышенная угроза разрушения дорожного полотна. Считаю необходимым усилить депутатский контроль за этим вопросом, потому что дорожные проблемы напрямую затрагивают интересы всех наших избирателей. Депутаты областной Думы уже поручили контрольно­счетной палате проверить эффективность использования средств, выделенных в 2015 году на ремонт городских дорог и придомовых территорий.

– Много ли требуется средств, чтобы выполнить все наказы избирателей?

– Дело не в деньгах, а в целесообразности их использования. Меня не особенно радует, когда в обращениях избирателей преобладают иждивенческие нотки. Но от моих эмоций или переживаний по этому поводу ничего не зависит, поскольку они меня избирали, и я в любом случае должен найти ответ на их вопрос. Однако есть и такие примеры, когда моя помощь вызывает моральное удовлетворение. Например, наши ребята 1997–1998 года рождения выиграли турнир УрФО по акробатике. Им предстояло ехать на российские соревнования, но средств не оказалось, так как они не попадали в федеральную спортивную программу. Мы подключились и нашли спонсоров, которые выделили деньги на поездку.

Бывает, что приходится выступать и в роли психолога, потому что человек иногда приходит на прием, чтобы выговориться, хочет быть услышанным, потому что где­то его не захотели понять, а где­то он натолкнулся на бюрократические препоны.

Кстати, сейчас я сталкиваюсь с таким массовым явлением, когда люди берут быстрые кредиты, а потом не знают, как по ним рассчитаться, ведь, как правило, эти кредиты берутся под очень высокие проценты. Конечно, многие не предполагали попасть в такую сложную ситуацию, не всегда, может быть, внимательно читали договор и т.д. Приходится в таких случаях подключать и силовые структуры, и общество защиты прав потребителей, которые уже в свою очередь помогают расторгнуть эти кабальные договоры по соглашению сторон.

– Я слышал, что сейчас вы взялись за то, чтобы в поселке Энергетиков был реконструирован открытый спортивный комплекс, который в свое время принадлежал комбинату «Синтез».

– Абсолютно верно. Сегодня существует масса программ софинансирования, в том числе и по строительству футбольных кортов. В областном бюджете для данного спорткомплекса предусмотрены средства на проведение работ нулевого цикла – это половина от того, что необходимо. Вторую часть финансирования берет на себя областная федерация футбола. Работы начнутся в этом году, а обновленный стадион предполагается сдать в 2017 году.

Отмечу также, что наш ежегодный социальный проект «Депутат – СМИ – население: грани взаимодействия» в этом году реализуется под девизом «Спорт в каждый двор!». Он предполагает сооружение многофункциональных спортивных тренажеров: турников, брусьев, рукоходов. В моем округе в этом году появится три такие площадки: на территории 40­й школы, проспекте Конституции и на бульваре Солнечном.

– Почему бы на сайте областной Думы не сформировать книгу наказов по каждому депутату, чтобы там была графа, как выполняются обращения граждан?

– Должен сказать, что законодательно мы довольно жестко регламентировали обязанность депутата работать в своём избирательном округе. Не реже одного раза в месяц он проводит прием граждан, ежеквартально обязан информировать избирателей о своей деятельности в ходе встреч. При этом работу на местах ведут не только депутаты, избранные от 17 одномандатных округов, но и те, кто был выдвинут по партийным спискам. Кроме того, депутаты фракции «Единая Россия», которых в Думе подавляющее большинство, проводят приемы избирателей в общественной приёмной председателя партии Дмитрия Медведева.

Информация же по исполнению депутатами обращений граждан, о встречах с избирателями регулярно публикуется на сайте Курганской областной Думы. Он, кстати, был признан одним из лучших в России среди региональных органов законодательной власти, заняв в этом году третье место по уровню информационной открытости.

Сергей Игнатов.