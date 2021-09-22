Ветеран Великой Отечественной войны из Притобольного района отпраздновал своё 95-летие

Бывший фронтовой танкист Александр Васильевич Комогоров и сегодня активен

– Да есть пока чем заняться, слава богу, пока двигаюсь, - отрапортовал 95-летний житель села Раскатиха Притобольного района Александр Васильевич Комогорова гостям.

В их числе был и депутат Курганской областной Думы Марат Исламов.

- Просто преклоняюсь перед такими людьми, как Александр Васильевич. Он является примером для подрастающего поколения. Таких героев почти не осталось, - предположил парламентарий.

Гостей в эти дни в доме юбиляра - почётного жителя Притобольного района полно, только успевает хозяин и его родные чайник подогревать да двери открывать. Оно и понятно – человек-то нерядовой. Детские годы «надкусило» сиротство, подростком в 14 лет пошел работать. В 17 лет ушел в армию и, отслужив несколько месяцев в учебном танковом полку нa Увaле, прибыл в Hижний Taгил, где фopмиpовaли тaнкoвые экипажи. B мae 1944 гoдa был уже на пеpедовoй. Вoевал в coстaве 1-гo Белopyсскoгo фpонтa. Освoбoждaл Белopуссию, Пoльшy, форсиpoвал Бyг, Bиcлy, Одеp. Дoшёл до Бepлинa и оставил свою подпись нa стене Pейхстaгa.

Эти свои фронтовые воспоминания укладывает в стихотворные строки – не одна тетрадь написанных стихов греет душу детям и внукам да и школьникам, к которым он ходит на патриотические уроки. Есть в них и строки о мирной послевоенной жизни – работе водителем, жене, с которой прожили более полувека, детях и внуках - правнуках.

Закаленный житейскими невзгодами в детстве и юности, Александр Васильевич старается быть бодрым и радоваться каждому дню. Он выбирается на рыбалку, ухаживает за домом и огородом, пишет стихи и всегда откликается на предложение встретиться с подрастающим поколением, рассказать ребятам о том, какой была жизнь в прошлом веке и как добывалась Победа.

Галина Абрамова.

Фото из социальной сети Вк.