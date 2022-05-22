Ветераны УФСБ почтили память фронтовиков Великой Отечественной войны в селе

Впервые о Павле Фитине в Шатровском районе заговорили в 2007 году, именно тогда жители Зауралья узнали, что на нашей земле родился будущий руководитель советской внешней разведки в тяжелейшие для страны годы — в 1939–1946 годах. Фитин доложил Сталину дату нападения Германии на СССР, приложил огромные усилия, чтобы обеспечить руководство страны информацией о замыслахврага, сведениями о возможности открытия «второго фронта». Разведкой был добыт план германского наступления на Курской дуге, получались сведения о сепаратных переговорах американцев с нацистами в Швейцарии, велись «радиоигры», оказывалась помощь партизанскому движению. Неоценимый вклад внесла руководимая Павлом Фитиным служба в создание в СССР ядерного оружия.

Об этом говорили в Ожогино на торжественном митинге в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне гости Шатровского района — ветераны УФСБ России по Курганской области, глава района Л.А. Рассохин.

В Шатрово планируют построить Музей внешней разведки. Это дань не только вкладу Фитина, но и всем фронтовикамШатровского района, из 10600 человек которых почти половина не вернулась домой.

Ветераны органов безопасности и жители Ожогиновозложили цветы к мемориалу погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в центре села.

Для справки:

В 2008 году на малой родине П.М. Фитина в селе Ожогино установлена мемориальная доска. Такой же почётный знак есть на здании Свердловского УФСБ в г. Екатеринбурге.

В Шатровском районе в 2017 году разработан туристический маршрут военно-патриотической направленности «На родине главного разведчика». Экскурсанты могут посетить Шатровский районный краеведческий музей, прогуляться по центральному парку отдыха, посмотреть боевую технику и аллею Славы, отправиться на родину разведчика в с. Ожогино.

В Шатровском краеведческом музее открыта экспозиция, посвящённая П.М. Фитину. В ней представлены подлинные документы, фотографии о боевом пути нашего героя-земляка.

10 октября 2017 года в Москве был торжественно открыт памятник легендарному разведчику Павлу Михайловичу Фитину.