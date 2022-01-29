Видеооператор интернет-телеканала Zauralonline получил «Золотую оливу»

Лучшие студенты Курганского госуниверситета получили награды.

Вручение премии «Золотая олива» - одно из самых красивых университетских мероприятий. В первые годы церемония награждения проходила в формате бала. Но и сейчас юноши и девушки здесь выглядят особенно нарядно – в вечерних платьях и костюмах. Традиция - награждать лучших именно 25 января, в Татьянин день, возникла по инициативе самих студентов. Нынче она проходит уже в шестой раз.

«Для директоров наших институтов это тоже особый праздник, потому что они понимают его важность для своих воспитанников, - подчеркнула ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив. - А самим студентам «Золотая олива» даёт уверенность в том, что они всё могут. В дальнейшем, даже через десятилетия, они будут смотреть на эту награду, вспоминать время студенчества и силу приобретённых знаний в годы учёбы».

Третьекурсник института математики и интеллектуальных систем Антон Мартышкин получил свою уже третью за время учёбы «Золотую оливу» в номинации «Общественный деятель».

«Я к этому шёл год, - говорит Антон. - Ездил на форумы, организовывал от университета мероприятия, на которых у студентов формируют лидерские качества, учат их работать в команде. Я много участвую в жизни университета».

Дильмурат Ияшмуратов приехал в Курган из Туркменистана. В университете он изучает русский язык и литературу, чтобы потом вернуться домой и преподавать эти предметы у себя на родине. Накануне церемонии был не совсем в курсе, за что получает эту первую свою студенческую награду.

«Возможно, это за научную деятельность, - предполагает четверокурсник Дильмурат. - На филологическом факультете, как он назывался прежде, мы много занимались научными изысканиями. Скорее всего, меня номинировали из-за этого».

В числе номинантов на университетскую «Золотую оливу» и наш коллега - оператор и инженер видеомонтажа Издательского Дома «Новый мир» Владислав Шелепов. Молодой человек успевает и профессионально работать, и учиться. Его научный проект связан с IT-технологиями и защитой индивидуальных данных. Для него это первое официальное признание вклада в университетскую деятельность.

«Когда учишься в университете, всегда есть стремление проявить свои способности, - признаётся Влад. - Не каждый год, при всём желании, получается доказать, что ты в чём-то лучший. Просто продолжаешь учиться, работать на результат. На этот раз я узнал, что со своей разработкой вошёл в число номинантов премии. Это очень значимо, уверен, для каждого кто получает эту награду».

Премию вручают студентам, которые в течение календарного года проявили себя наиболее активно в жизни университета. Список номинаций в этом году обновился: «Открытие года», «Студенческая наука», «Олимпийская», «Творец», «Общественный деятель», «Международный прорыв», «IT-развитие». В целом по всем номинациям были определены семьдесят победителей - студентов университета. В качестве награды они получили памятные дипломы, статуэтки с символикой «Золотой оливы» и подарки.



Константин Сапунов. Фото Владислава Шелепова.