Видеорепортаж с открытия движения по возведённому мосту ЖБИ

Прямой проезд по проспекту Машиностроителей был закрыт два года назад. Путепровод, возведённый в 1973 году, был полностью изношен. За сутки здесь проезжает порядка шестнадцати тысяч автомобилей. Работникам предприятия пришлось полностью разобрать все конструкции и приступить к строительству нового моста. Горожане с пониманием отнеслись к трудностям, которые это время им пришлось испытать. Теперь дорога открыта.

«Это долгожданное событие, - отметила глава города Елена Ситникова. - Его ждала половина города – это Рябково и Заозёрный. Когда мы начали давать информацию о том, что 25 ноября состоится открытие моста, горожане восприняли её очень позитивно. За всё время строительства не было ни одного негативного отзыва в сетях. Сегодня с 17 часов по мосту пойдут автобусы общественного транспорта»

Все компании, выполнившие основные работы на этом объекте были курганские. Кроме того, компания из Екатеринбурга привезла краски, произвела окрашивание моста, и сейчас несёт гарантию за выполненные работы

«Я благодарю генерального подрядчика – «Курганстальмост» и хочу подчеркнуть важность людей труда, чьими руками всё это создано: бульдозеристы, сварные ребята, те, кто занимался обработкой металла, установкой свай и многие другие. Им надо низко поклониться, - подчеркнул губернатор Вадим Шумков. - Мы принимаем планы, а люди их реализуют. Надо не забывать говорить им спасибо, и поддерживать».