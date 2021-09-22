Виктор Московенко: Выборы – ещё одна возможность выразить любовь к Родине

Ветеран-пограничник и интернационалист Виктор Московенко считает, что Родину нужно любить, а выборы - еще одна возможность эту любовь выразить. Ведь выбирать курс, по которому будет идти наша страна ближайшие пять лет не менее важно, чем стоять на защите ее рубежей.

Виктора Дмитриевича и его супругу Светлану Антоновну знают не только в родном селе, но и во всей области. Виктор Дмитриевич - ветеран даманских событий, в его биографии и Мозамбик, и Дальний Восток, и Афганистан. В.Д. Московенко - кавалер советских орденов Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах». А в декабре 2019 года указом Президента РФ награждён орденом Почёта.

Светлана Антоновна никогда не отставала от супруга - молодая жена всегда была рядом, и в воинской части, и в семейной жизни. В с. Лесниково Светлану Антоновну, кстати, как и супруг, тоже Почётного жителя Кетовского района, знают, наверное, все. Долгие годы она работала в средней школе, большинство сельчан взрослели на ее глазах.

На избирательный участок супруги Московенко тоже пришли вместе. А как иначе?

Антонина Парфёнова. Газета «Собеседник» Кетовского района.