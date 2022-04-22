Плановая отгрузка очередной партии техники специального назначения ПАО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) прошла в апреле.

В рамках выполнения государственного оборонного заказа Курганмашзавод на регулярной основе направляет Министерству обороны РФ боевые машины для Сухопутных и Воздушно-десантных войск. Государственная программа по перевооружению (ГПВ-2027) призвана обеспечить качественное обновление технического парка Российской армии, и Курганмашзавод в полном объеме исполняет свою часть контрактных обязательств.

Пресс-служба ПАО «Курганмашзавод» сообщает, что включение Курганмашзавода в санкционные списки никак не повлияло на сроки исполнения ГОЗ. У предприятия полная загрузка мощностей. Кроме того, продолжаются работы по диверсификации производства, разрабатываются новые образцы техники гражданского назначения, которые завод планирует представить уже в этом году.

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