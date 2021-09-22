Владимир Архипов объяснил важность участия в выборах

В выборах в Государственную Думу принял участие заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов.

- Голосование – это не просто право, которое есть у каждого жителя Курганской области, страны, достигшего 18 лет. Это возможность принять личное участие в важном в жизни страны решении, - сказал Владимир Архипов.

По его словам, сейчас мы вместе решаем, кому доверить на пять лет законотворческую деятельность, от которой зависит очень многое во всех сферах – и в экономике, и в образовании, и в здравоохранении, и других отраслях.

- Для этого нужно всего лишь выбрать полчаса и прийти на избирательный участок в удобное время, чтобы потом не говорить, что кто-то что-то решил за нас и не так, как бы нам хотелось, - отметил заместитель губернатора.

Особое внимание на выборах уделяется соблюдению противоэпидемических мер - избирателям на входе предлагают продезинфицировать руки, измеряют температуру, выдают маски и перчатки, а при голосовании – одноразовую ручку. Сами участки по графику обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.