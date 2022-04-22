Владимир Казаков призывает воздержаться от использования открытого огня для сжигания мусора

Депутат Курганской областной Думы Владимир Казаков отметил, что апрель-май - самые пожароопасные месяцы.

- Пожары уже начались. Снег сошёл, а зелёной травы ещё нет. Мы убираем после зимы мусор, и кое-кто пытается сжечь траву, ветки деревьев. Весенний порывистый ветер мгновенно раздувает пожар до неконтролируемого. Нередко это приводит к возгоранию имущества и даже человеческим трагедиям – потере близких. Остановим огонь!Воздержитесь от использования открытого огня для сжигания мусора и прошлогодней травы, от пала, не бросайте окурки, от которых разгорается большой огонь, - написал на своей странице в соцсети «Одноклассники» Владимир Казаков.

Если вы видите нарушителей противопожарных правил, сразу сообщайте по координатам диспетчерской службы лесного хозяйства 8(3522) 43-63-61, 43-63-51, единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.

Остановим пожары вместе!

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