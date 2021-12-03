Владимир Якушев дал интервью «Российской газете» о реализации нацпроектов в УрФО

На вопросы «Российской газеты» ответил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев

Российская газета: Как пандемия сказалась на реализации национальных проектов?

Владимир Якушев: Она отразилась на всей нашей жизни - мы стали жить по-другому. И, безусловно, сказалась на нацпроектах. Напомню, что больше 70 процентов средств, идущих на финансирование национальных проектов, - это капитальные вложения, инвестиции в строительство. Противоэпидемические меры привели к дефициту рабочей силы в отрасли. К тому же серьезно выросли цены на материалы. Одна из причин увеличения биржевых цен на металл, как, надеюсь, вы знаете, тоже связана с пандемией. На время ограничительных мер один из самых больших строительных рынков мира - китайский - сначала закрылся, а потом резко открылся - в Китае возобновили все стройки. Резкий рост спроса подстегнул цены на металл, что тут же отразилось на строительной отрасли.

Очевидно, что повышение стоимости рабочей силы и материалов увеличит первоначальную цену объектов. Но чего-то экстраординарного тут нет.

Борьба с COVID-19 потребовала дополнительных затрат на медицину, индивидуальную защиту, ограничительные мероприятия, поддержку граждан и бизнеса. Здесь прямая причинно-следственная связь: средства, которые можно было дополнительно выделить, например на переселение людей из аварийного жилья, сейчас идут на противодействие пандемии. Но тем не менее национальные проекты реализуются. Мы видим, что основные показатели в УрФО будут выполнены. Стройки в основной массе завершатся вовремя. Возможно, какой-то объект будет сдан не 31 декабря, а чуть позже, но однозначно он заработает для людей. В целом мы рассчитываем, что УрФО выполнит все, что задумано по национальным проектам на этот год.

РГ: Что из уже сделанного по нацпроектам в этом году вызывает у вас гордость за округ?

ВЯ: Мы продолжаем активно строить школы и детские сады. Традиционно неплохо идет проект "Формирование комфортной городской среды". Планировали создать 399 общественных пространств, отремонтировать 243 двора. Уже завершены работы на 312 пространствах, 234 двора приведены в порядок. Все это граждане видят, это приносит им удовлетворение.

Средства, которые можно было дополнительно выделить, например на переселение людей из аварийного жилья, сейчас идут на противодействие пандемии

Проект «Безопасные и качественные дороги», по оценкам земляков, тоже имеет позитивную динамику. Если мы двинемся из Екатеринбурга в любом направлении - в сторону Челябинска, Кургана, Тюмени, Перми, то увидим, что работа идет. Везде минимум двухполосная трасса, разделение потоков. В 2023 году должны завершиться работы на дороге до Тюмени. До Челябинска почти закончена шикарная магистраль. В направлении Кургана: участок там довольно длинный, но работы тоже активно ведутся, строится большая развязка. В сентябре открыли мощную развязку в Новом Уренгое. Еще один знаковый проект - в Челябинске: на год раньше завершили строительство дороги по улице Конструктора Духова. Горожане давно этого ждали. Идет масштабная реконструкция Ленинградского моста. Это объекты, которые улучшают жизнь в городах.

РГ: Если говорить об экологии, то тут очень яркое и важное событие - ликвидация челябинской городской свалки площадью в 74 гектара. Рекультивация крупнейшего в Европе мусорного полигона в черте города повысила качество жизни миллиона челябинцев.

ВЯ: Что касается культуры, образования и здравоохранения, то там тоже есть знаковые объекты. На Ямале, в Муравленко, вводится в эксплуатацию самая большая модульная больница в округе. Надеюсь, что крупнейшая больница в Югре - Нижневартовская - тоже будет завершена. Практически во всех регионах ремонтируются Дворцы культуры, художественные школы. Когда я бываю на этих объектах, то вижу, что все делается достаточно доб¬ротно. Все говорит о том, что задуманное проектное управление в формате национальных проектов дает регионам возможность динамично развиваться. Наиболее показательно это в Курганской области. За счет нацпроектов регион получил колоссальные возможности для рывка вперед. Во многом благодаря им можно увидеть, как меняется Зауралье. Строятся детские сады, школы, активно идут ремонты, благоустройство, появляются новые дороги.

И еще одно: УрФО стал лидером по снижению младенческой смертности. Это один из основных показателей нацпроекта «Здравоохранение». По данным Росстата, на 1 октября индекс младенческой смертности по округу составил 3,7. Это самая маленькая цифра по стране. Даже в условиях пандемии в УрФО этот показатель снизился на 7,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

РГ: Воспользуюсь вашим знанием строительства. В столь резком росте цен на жилье какие еще причины есть, кроме тех, о которых вы уже сказали?

ВЯ: Разогретый спрос. С недвижимостью сложилась очень интересная ситуация с точки зрения вложений и получения дохода. Депозитные ставки и другие финансовые инструменты потеряли привлекательность, поэтому люди решили вложить накопления в недвижимость. Появился переизбыток спроса, что и спровоцировало увеличение цены. Рынок перегрелся. Сейчас спрос падает, поэтому и цены начали останавливаться, где-то даже снижаться.

УрФО стал лидером по снижению младенческой смертности. Это один из основных показателей нацпроекта «Здравоохранение»

В начале года мы предполагали, что инфляция составит 3,6-4 процента, но она уже выше. Цены на недвижимость растут быстрее, поэтому кто-то видит в этом возможность для заработка. Все это влияет на рост цен. К тому же было принято решение о 13-процентном налоге на доход от депозитов.

РГ: Что, на ваш взгляд, будет с ценами на жилье в ближайшие год-два?

ВЯ: Резко падать не будут. Но могут быть ситуации, когда кому-то из застройщиков потребуется быстро продать квартиры, чтобы вернуть деньги. По этим проектам возможны скидки. Про таких застройщиков мы говорим, что у них не очень длинное финансовое плечо. Крепкие застройщики вряд ли будут снижать цену, но уже сегодня мы видим, что рост стоимости практически остановился. Это связано с тем, что лишней ликвидности у людей нет. К тому же начался рост ставок по депозитам и другим финансовым инструментам, поэтому те, кто свободными деньгами все-таки располагает, снова начинают ими пользоваться. Скорее всего, ценники на жилье просто замерзнут на каком-то значении, а дальше заработают инструменты стимулирующего характера. Застройщики будут давать скидки на приобретение квартиры, по договору с банками крупные компании начнут запускать собственные ипотечные программы под более низкие процентные ставки. Объемы продаж немного упали - все возвращается на круги своя. Но стагнации на рынке не будет.

РГ: В распоряжении регионов появился еще один финансовый инструмент - инфраструктурные бюджетные кредиты. Что это и как работает?

ВЯ: В соответствии с количеством населения, проживающего в субъекте Российской Федерации, каждый регион получил определенный лимит средств. Причем он может также подать заявку на конкурс, по результатам которого будут распределяться неиспользованные в рамках лимита деньги. Выделение средств происходит после защиты на правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. Этот этап уже завершен. Скоро деньги будут доведены до субъектов Федерации. Чтобы забрать их из казначейства, регион должен представить проектно-сметную документацию объектов. Если таковой не окажется, казначейство деньги не перечислит. Они так и останутся на счетах, а потом опять вернутся в федеральный бюджет и будут распределяться среди регионов уже по новому конкурсу, о котором я говорил. Выиграют субъекты с наиболее интересными и проработанными проектами. Например, Ямал уже заявился с Северным широтным ходом с лимитом в 50 миллиардов рублей, второй волной будет претендовать на распределение остатка средств по конкурсу.

РГ: Насколько активно пытаются воспользоваться этим механизмом субъекты округа?

ВЯ: Регионы УрФО одними из первых защитились на правкомиссии. Практически у всех под эти лимиты есть проекты. Одна из главных проблем, с которой мы сегодня сталкиваемся, - неэффективное использование имеющихся бюджетных средств. Причина - отсутствие готовой проектно-сметной документации. Регионы УрФО в этом плане всегда идут впереди: заранее разрабатывают проекты, готовят документы. И строительный комплекс на Урале и в Западной Сибири достаточно мощный. Поэтому получилось так, что субъекты УрФО и свои лимиты защитили, и будут претендовать на те ресурсы, которыми не смогут воспользоваться другие регионы страны.

РГ: Вы сказали в одном из интервью, что Ямал уже начинает реализацию проектов комплексного развития территории (КРТ). Что там уже делается?

ВЯ: Да, Ямал одним из первых регионов в УрФО приступил к практической реализации проектов КРТ. В августе подписан договор о комплексном развитии незастроенной территории в Салехарде. В микрорайоне Восточном планируется построить 27 тысяч квадратных метров, в том числе 19 тысяч - это жилье.

По первому в УрФО проекту КРТ жилой застройки в Тюмени - улица Камчатская - заключен договор в октябре. На площади 24 гектара планируется возвести 200 тысяч квадратных метров жилья. Проживать здесь будут почти семь тысяч человек.

27 октября в Челябинске опубликован проект КРТ жилой застройки, предусмат¬ривающий строительство 134 тысяч квадратных метров жилья. Торги намечены на декабрь.

По остальным проектам КРТ в регионах идет подготовительная работа с учетом требований законодательства.

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