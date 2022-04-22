Владимир Якушев: для бесперебойной работы бизнеса нужны кредитные ресурс

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов УрФО.

Основной темой стало кредитование малого и среднего бизнеса, а также системообразующих предприятий. Речь идёт о льготных займах (в том числе на оборотные средства), которые может получить бизнес в качестве поддержки в условиях санкций.

По словам Владимира Якушева, нужно вести мониторинг объёма кредитных ресурсов, которые получает малый и средний бизнес, системообразующие предприятия. В эту работу должны быть включены все институты, связанные с предпринимательством (бизнес-омбудсмены, общественные организации, такие как «Деловая Россия», «Опора России»), а также банковский сектор.

«Кредитные ресурсы – это средства, необходимые для бесперебойной работы бизнеса. Важно видеть ситуацию в динамике, понимать, как меняются объёмы кредитов, есть ли проблемы с получением займов, и, если есть – оперативно искать пути решения», – подчеркнул полпред и поручил ГФИ взять ситуацию в регионах на жёсткий контроль.

Ещё одним вопросом оперативного совещания стало наступление пожароопасного периода в УрФО. В регионах фиксируют первые возгорания. Владимир Якушев акцентировал: необходимо ликвидировать очаги в самом начале, не допускать их разрастания. Для этого необходима слаженная работа всех профильных служб и органов власти.

По информации uralfo.gov.ru.