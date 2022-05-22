Владимир Якушев: Голосование за объекты благоустройства – это возможность впрямую влиять на развитие территории

Две недели осталось до окончания всероссийского онлайн-голосования за объекты, которые могут быть благоустроены в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Принять в нем участие может любой житель, начиная от 14 лет.

Полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев обратился к жителям округа с призывом воспользоваться возможностью, которое дает голосование: «Никто лучше самих жителей не знает, что необходимо городу в первую очередь. Где нужно построить спортивную площадку, а где – благоустроить сквер. Голосование за объекты благоустройства – это возможность впрямую влиять на развитие территории, и для этого достаточно всего нескольких кликов: проголосовать за объекты 2023 года можно на единой всероссийской платформе», - отметил полпред.

В этом году на выбор жителям представлено 16 территорий: 12 в Кургане и 4 в Шадринске.

В Кургане:

- площадка для занятий экстремальными видами спорта на территории микрорайона Заозерный;

- общественная территория вдоль береговой линии озера Новосеверного в районе многоквартирных домов № 2 по ул. Луначарского и № 8 по ул. Отдыха;

- экотропа в лесной зоне микрорайона Рябково;

- второй участок велодорожки вдоль шоссе им. А.В. Тюнина;

- общественная территория в микрорайоне Глинки в районе ул. Полевой;

- общественная территория в районе здания № 9 по ул. Комсомольской в микрорайоне Черемухово;

- сквер по ул. К.Мяготина между домами № 91-97А;

- сквер около многоквартирного дома № 52 по ул. Станционной;

- общественная территория около многоквартирных домов № 20, 22, 24 по ул. Станционной;

- Старообрядческий сквер на пересечении улицы Пролетарская и Савельевского переезда;

- общественная территория в районе Курганского авиационного музея;

- общественная территория в микрорайоне Левашово.

В Шадринске:

- пешеходная дорожка в Городском бору №1;

- благоустройство территории по улице Герцена, поселок Новый;

- благоустройство территории между улицами Орджоникидзе и Октябрьская;

- общественная территория в поселке Осеево.

Напоминаем, что проголосовать за объект благоустройства в городах Курган и Шадринск необходимо до 30 мая, перейдя по ссылке или с волонтерами в МФЦ и торговых центрах.

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