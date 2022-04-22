Владимир Якушев и Вадим Шумков побывали на площадке, где построят грибную ферму

Сегодня, 20 апреля, в Курганской области работает полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым свой рабочий визит полпред начал с посещения производственной площадки в Катайском районе, где в этом году начнется строительство тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов и производству компоста, сообщает пресс-служба главы региона.

Инвестиционный проект принадлежит резиденту ТОСЭР «Катайск» ООО «Уральские шампиньоны».

Под строительство тепличного комплекса выделено два земельных участка общей площадью более 850 гектаров. Компания планирует реализовать проект полного цикла: от приготовления компоста и его пастеризации до выращивания 12 тысяч тонн шампиньонов в год. Инвестиции в проект составят 2,7 млрд рублей. По итогу будет создано более 250 рабочих мест.

В настоящее время ООО «Уральские шампиньоны» заключены договоры и ведутся работы по техническому присоединению газоснабжения и водоснабжения, прорабатывается вопрос добычи торфа и строительства 4-х скважин мощностью 1600 куб в день.

«Полный цикл, включающий в себя выращивание, сбор, фасовку и упаковку, а в последующем и консервирование продукции – правильное и дальновидное решение», - оценил Владимир Якушев, давая оценку будущему производству.

Ввод в эксплуатацию тепличного комплекса ожидается в конце 2024 года.

Это будет первое и единственное в регионе предприятие по производству грибов. По статистике, более 60% грибов, попадающих на прилавки наших магазинов - это импорт. Новое предприятие не только удовлетворит высокий спрос населения на эту продукцию, но и закроет нишу в импортозамещении.

«Это будет второй тепличный комплекс на территории области, первый действует в Сафакулевском районе. Необходимо уже сейчас поставить задачу перед образовательными учреждениями области по обучению тех, кто займет 253 рабочих места. Людей надо готовить заранее. Будем рассматривать их подготовку на базе колледжей Катайска и Далматово», - обозначил Вадим Шумков важность кадрового обеспечения проекта.

Напомним, что на всех территориях опережающего социально-экономического развития, а их в нашем регионе три – «Далматово», «Варгаши», «Катайск», для инвесторов действуют существенные меры поддержки: нулевой земельный налог и налог на имущество; налог на прибыль в первые 5 лет составит 5%, а далее - 13% вместо 20%; страховые взносы всего 7,6%, тогда как действующая ставка в РФ - 30%.

Кроме того, создавая новое производство ООО «Уральские шампиньоны» смогут воспользоваться такой мерой государственной поддержки как субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования для производства грибов в рамках технического перевооружения сельскохозяйственного производства.

Также, сегодня в планах рабочей поездки посещение ряда производственных и социальных объектов города Шадринска.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.

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