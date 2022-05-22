Владимир Якушев: "К созданию музейных пространств в УрФО подходят основательно и творчески"

Полпред Президента РФ в УрФО поздравил работников музеев с профессиональным праздником:

- Дорогие друзья!

От всей души поздравляю работников музеев с профессиональным праздником!

Музеи – это настоящие сокровищницы, в которых бережно хранятся предметы истории, культуры, искусства, рассказывающие о быте, мировоззрении, опыте ушедших поколений. Это достояние народов и человечества. Наследие, без которого немыслимо ни настоящее, ни будущее.

К созданию музейных пространств в Уральском федеральном округе подходят основательно и творчески. Есть площадки по самым разным направлениям и темам, для любого возраста. Просторные и современные, камерные и классические. И в каждом музее работают люди, искренне преданные своему делу, влюблённые в профессию.

Дорогие работники музеев! В этом году праздник у вас особенный, ведь он проходит в Год культурного наследия. Желаю вам всего самого доброго: успешного воплощения ваших идей, ярких открытий и, конечно, благодарных посетителей!

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