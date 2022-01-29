Владимир Якушев: «Качественные дороги – это безопасность и укрепление межрегиональных связей»

В режиме видеоконференции заседание провёл заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

На совещании были подведены итоги дорожного строительства в 2021 году. Участники также обсудили ход реализации проектов по созданию интеллектуальных транспортных систем.

По словам вице-премьера, в прошлом году регионы совершили настоящий прорыв в сфере дорожного строительства. Показатели по нацпроектам были перевыполнены, уложено беспрецедентное количество дорог - 162 миллиона квадратных метров. 74 субъекта оказались в зелёной зоне с кассовым исполнением проектов выше 99 процентов.

По мнению Владимира Якушева, качественные дороги – это безопасность и укрепление межрегиональных связей. Новые возможности для развития экономики и повышение инвестпривлекательности территорий. Регионы Уральского федерального округа проделали большую работу по строительству и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры. Но многое ещё предстоит сделать».

Полпред выделил ряд приоритетных задач, которые стоят перед регионами Уральского федерального округа в сфере дорожного строительства. Ключевым проектом для реализации полпред обозначил четырёхполосную дорогу на север от Тобольска (направление дороги Р-404 Тобольск – Сургут). Она позволит улучшить пропускную способность трассы на 10 тысяч автомобилей в сутки. Дорога станет одной из важнейших транспортных артерий и поможет связать северные регионы, формирующие около трети федерального бюджета, с «большой землёй».

Среди приоритетных проектов дорожно-транспортного строительства, находящихся на личном контроле полномочного представителя Президента РФ, Владимир Якушев также отметил продление трассы Москва-Казань до Екатеринбурга и Тюмени (дорога М-12), строительство моста через реку Обь в Сургуте (протяженность 2,1 км), находящийся в стадии реализации Северный широтный ход на Ямале (общая протяженность – более 700 км), ввод в эксплуатацию финального участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (2022 год), а также запуск метротрамвая в Челябинске (начало основных строительных работ планируется в 2023 году).