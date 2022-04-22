Владимир Якушев: «Курганская область выбрала верное направление для развития».

В Шадринске Владимир Якушев и губернатор Вадим Шумков присутствовали на презентации и открытии нового индустриального парка. С начала его строительства в мае прошлого года и до ввода в эксплуатацию прошло лишь одиннадцать месяцев. Здесь четыре с половиной тысячи квадратных метров производственных площадей с полной инженерной инфраструктурой.

«Объект очень объёмный, - говорит директор шадринской строительной компании «Дон», выполнявшей работы Сергей Уфимцев. - Здесь очень много металлических и бетонных конструкций. В большом количестве установлено технологическое оборудование, в том числе вентиляционное и отопительное. Территория вокруг благоустроена, дороги и тротуары заасфальтированы. Хороший комплексный объект. Сложностей со строительством не было».

На новой площадке будут работать два резидента. Здесь организовано производство погрузочно-доставочных машин грузоподъёмностью от десяти до семнадцати тонн, которые применяются в горнодобывающей промышленности. В этом году планируется выпуск шестнадцати единиц техники. В дальнейшем объёмы будут увеличиваться. Планируется выпуск шахтных самосвалов.

«В связи с введением санкций росийский рынок сбыта нашей продукции расширяется, - пояснил директор компании «Проектспецтехника» Денис Веденеев. - Спрос на такую технику растёт».

Сейчас на предприятии работает шестьдесят семь человек. К концу года число рабочих мест увеличат до девяноста. Ещё десять рабочих мест будет создано другим резидентом индустриального парка – компанией «Пропласт». Она выпускает изделия из полиамида и полипропилена высокого давления для металлургического, машиностроительного производства, пищевой промышленности.

Возникновение этого индустриального парка стало возможным благодаря договорённости между руководством Курганской области и Уральской горно-металлургической компании. Инвестиции составили порядка четырёхсот миллионов рублей. Из них более двухсот пятидесяти пяти миллионов - субсидии бюджета.

«Совместная поддержка таких проектов региональным бюджетом, федеральным бюджетом, помощь в определении строительных площадок, технического присоединения к сетям – весь комплекс поддержки, которую оказывают власти, и участие мощных партнёров по созданию индустриальных парков даёт результат, - подчеркнул Владимир Якушев. - Плюсы здесь очевидны. В первую очередь, это новые рабочие места. Второе – вокруг таких площадок всегда появляются другие предприятия, экономика начинает «оживать». Третье – это налоги, которые идут в местный бюджет. Кроме того, в индустриальных парках быстрее, чем на других площадках, решаются вопросы, связанные с импортозамещением. Курганская область выбрала верное направление для развития. Она возвращает себе статус мощной индустриальной площадки с хорошей машиностроительной школой. Благодаря индустриальным паркам отрасль получает второе рождение».

Шадринский индустриальный парк уже пятый в Курганской области. Только здесь объём выпуска продукции составит 1 млрд 878 млн рублей в год. Всего же, после завершения всей программы строительства, на территории региона планируется работа девяти таких крупных комплексных промышленных объектов. Продолжать их возведение власти готовы в ближайшее время.

«Касательно следующих индустриальных парков: шестой индустриальный парк будет создан в Кургане, седьмой – в Далматово, - пояснил губернатор Курганской области Вадим Шумков. - Наша сторона к этому готова полностью: и финансово, и организационно. И государственная воля у нас имеется. Главное, чтобы инвестор завершил свои проекты».

Во время своей рабочей поездки полпред Владимир Якушев проконтролировал в Шадринске качество завершившегося капитального ремонта городской поликлиники и ход строительства нового детского сада. В медучреждении за последние три года проведены масштабные изменения. У здания отремонтирована крыша, внутренние помещения и входная группа, заменены окна, приобретено медицинское оборудование. Сумма вложений составила более четырнадцати с половиной миллионов рублей.

«В 2021 году здесь установлен новый компьютерный томограф, приобретённый в рамках программы «Борьба с новой коронавирусной инфекцией», - сообщила заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина. - Кроме того, приобретён новый рентгенаппарат, флюорограф, работает маммограф, создана единая цифровая база для обработки полученных снимков. В рамках модернизации первичного звена идёт ремонт больничного корпуса, где будет создан стационар и централизованная лаборатория. На её оснащение направлено более тридцати миллионов рублей».

Поликлиника оказывает медицинские услуги пятидесяти четырём тысячам горожан. Пациенты уже оценили, насколько ремонт и приобретение нового оборудования сделали её посещение более комфортным.

«Новые изменения все, в том числе и наши сотрудники, конечно, восприняли очень позитивно, - отмечает главный врач поликлиники Светлана Пономарёва. – Это обновление улучшило качество медицинской помощи в части диагностики и инструментального обследования».

Шадринск развивается. В северной части города строятся новые микрорайоны, создаётся социальная инфраструктура. Один детский сад на сто пятьдесят мест здесь уже построен. Заканчивается строительство второго, который примет ещё столько же малышей.

«Он, как и первый будет востребован. Очерёдность тех детей, кто туда пойдёт, уже расписана», - отметил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Этот детский сад-ясли строится по новому, уникальному для Уральского федерального округа проекту. В здании предусмотрено открытое пространство с множеством окон, дающих дополнительный свет. Это архитектурное решение послужит и повышению энергоэффективности здания. Кроме того, в мини-атриуме оборудованы места для высадки живых деревьев. Такие детсады строятся ещё в селах Введенское и Большое Чаусово. На шадринском объекте большая часть работ уже выполнена. Частично начато благоустройство территории. Генеральный подрядчик – ЗАО «Курганстальмост». Гендиректор компании Дмитрий Парышев заверил, что до конца мая строительство будет завершено. Уже летом новый современный детский сад распахнёт свои двери для шадринских ребят.

Константин Сапунов. Фото пресс-службы губернатора Курганской области.

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