Владимир Якушев: «Нужно помочь бизнесу сориентироваться в федеральных мерах поддержки»

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в заседании Координационного совета Ассоциации «Города Урала»

Темой совещания стало развитие промышленности российских городов в условиях санкционного давления со стороны Запада.

По словам полпреда, одна из самых важных задач сегодня – эффективное применение мер поддержки, принятых на федеральном уровне.

«Необходимо, чтобы решения, которые приняты федеральной властью, нашли отражение в реальных делах на уровне регионов, муниципалитетов, чтобы это все заработало «на земле». Тогда и эффект от поддержки будет максимальным», – отметил Владимир Якушев.

Меры поддержки окажутся действенными, когда в процесс их реализации будут включены и органы власти, и торгово-промышленные палаты, и общественные организации, которые работают с бизнесом. Среди основных задач – выстраивание контактов между предприятиями, поддержка отечественных производителей при формировании региональных и муниципальных заказов. Кроме того, нужно помочь бизнесу сориентироваться в федеральных мерах поддержки и сопроводить его до момента получения помощи со стороны государства. Эта работа требует активных действий со стороны всех структур, включённых в процесс.

В завершении Владимир Якушев добавил, что муниципальным властям также нужно уделять самое серьёзное внимание вопросам повседневным вопросам жизни – посевной, подготовке к пожароопасному сезону и другим.

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По информации полпредства УрФО.