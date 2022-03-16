Владимир Якушев оценил перспективы импортозамещения

Сегодня в городе Верхняя Пышма, на заводе «Уральские локомотивы», продемонстрировали новый российский электровоз 3ЭС8 «Малахит». Это инновационный локомотив с отечественным асинхронным двигателем, который разработали и изготовили на уральском предприятии в сотрудничестве в крупными российскими компаниями

«Значимость этого проекта колоссальна. В нём реализована ключевая государственная задача по импортозамещению. В конструкции применяются комплектующие, которые выпускают предприятия Уральского федерального округа и других российских регионов.

Сегодня эта важно как никогда. В отношении России практически каждый день вводятся новые санкции. Ограничивают доступ к иностранным комплектующим, технологиям, партнёрству. Мы этим уже не раз сталкивались, и находили ответы на все вызовы. Непростые условия открывают новые возможности. На Урале и в других регионах России живут умные, изобретательные, мастеровитые люди. Наш интеллектуальный, организационный потенциал безграничен. Поэтому уверен: со всеми трудностями мы справимся», - сказал Владимир Якушев.

Полпред также побывал в цехах, где идёт сборка электропоездов «Ласточка» и вручил лучшим сотрудникам завода ведомственные награды.

По информации uralfo.gov.ru.