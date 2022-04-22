Владимир Якушев: «Органам власти важно получать обратную связь от бизнеса»

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провел очередное совещание с уполномоченными по защите прав предпринимателей и представителями деловых сообществ Уральского федерального округа (ТПП, Деловая Россия, РСПП, Опора России)

Обсудили наиболее острые проблемы, с которыми столкнулся уральский бизнес в условиях санкционного давления

В начале встречи полпред отметил, что часть проблем, которые поднимались бизнес-омбудсменами на совещании 30 марта, решены.

Так, например, были сдвинуты сроки маркировки молочной продукции фермерскими хозяйствами и кооперативами. При этом розничная торговля не будет передавать информацию в систему мониторинга о проданной молочной продукции. До 1 марта 2023 года также не будет передаваться информация о продажах бутилированной воды. До 1 марта 2024 года приостановлено требование по оснащению городских автобусов тахографами.

Полпред напомнил о поручениях Президента Российской Федерации Правительству от 10 апреля 2022 года, который содержит ряд мер по оказанию помощи малому и среднему бизнесу.

Принимая во внимание, что в Уральском федеральном округе более 80% хозяйствующих субъектов - это субъекты малого и среднего предпринимательства, а численность их работников – более 34% от всего занятого населения, поддержке данного сектора экономики уделяется максимальное внимание, сообщил Владимир Якушев.

«В Правительстве России для сбора предложений по мерам поддержки бизнеса и граждан создана единая информационная база. Каждая инициатива, поступившая из региона, будет рассмотрена. В этом направлении деловым сообществам надо подключаться и активно взаимодействовать с региональными органами исполнительной власти», - отметил полпред.

Владимир Якушев обратил внимание, что, несмотря на ряд принятых программ льготного кредитования субъектов МСП и системообразующих предприятий, проблема нехватки оборотных средств по-прежнему актуальна.

Однако по данным уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова с нехваткой оборотных средств столкнулись 45% малого бизнеса в России.

«С начала введения санкций принято уж несколько пакетов мер. Сейчас органам власти очень важно услышать от бизнеса насколько эффективно эти меры поддержки работают, где требуется их донастройка» - акцентировал Владимир Якушев.

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По информации полпредства УрФО.