Владимир Якушев: "Плюсы от появления индустриальных парков очевидны"

Власть оказывает целый комплекс мер поддержки и в определении строительных площадок, и техническом присоединении к сетям, и по другим направлениям работы. Полпред Владимир Якушев во время визита в Зауралье 20 апреля озвучил свою позицию.

- Вполне естественно, что когда индустриальные парки имеют такого мощного партнера, как правило, все получается. Плюсы от появления индустриальных парков очевидны. В первую очередь, это новые рабочие места. Второе – вокруг таких площадок всегда появляются другие предприятия, экономика начинает «оживать». Третье – это налоги, которые идут в местный бюджет. Кроме того, в индустриальных парках быстрее, чем на других площадках, решаются вопросы, связанные с импортозамещением. Курганская область выбрала верное направление для развития. Она возвращает себе статус мощной индустриальной площадки с хорошей машиностроительной школой. Благодаря индустриальным паркам отрасль получает второе рождение. Регион в лидерах по созданию индустриальных парков – их уже пять, и есть перспективы по следующим. Финансовая поддержка из федерального и регионального бюджетов позволит Курганской области и дальше наращивать индустриальный потенциал, - прокомментировал Владимир Якушев.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что грибная ферма в Катайском районе сможет обеспечить наш регион 250 рабочими местами.

- Порядка 4 млрд рублей инвестиций. Надеемся, что проект будет и начат, и завершен в соответствии со сроками, за два года - 2023-2024. В этом году будет начато строительство завода по изготовлению сухих строительных смесей. Я уверен, что это тоже сделаем. Касательно следующих индустриальных парков: шестой индустриальный парк будет создан в Кургане, седьмой – в Далматово. Наша сторона к этому готова полностью: и финансово, и организационно. И государственная воля у нас имеется. Главное, чтобы инвестор завершил свои проекты.

Генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын отметил, что идея создания производства на базе Шадринского индустриального парка реализовалась, город получил новые рабочие места и новое производство, востребованное с перспективой роста.

Фото с сайта uralfo.gov.ru.