Владимир Якушев подчеркнул, что работа с молодежью не терпит формализма

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провел совещание по повышению эффективности реализации государственной молодежной политики в Уральском федеральном округе.

В работе приняли участие заместители губернаторов регионов УрФО, руководители правоохранительных структур, главные федеральные инспекторы.

Полпред подчеркнул, что работа с молодежью не терпит формализма. Она должна быть основана на понимании психологии молодых людей, их жизненных ценностей, ориентиров и устремлений. Важно уметь заинтересовать подрастающее поколение. Не бояться отвечать на сложные вопросы, в том числе, анализируя современные события. А для этого необходимы особые знания и компетенции.

«Вести этот диалог должны люди, которые пользуются у молодежи авторитетом и способны мотивировать на творчество и развитие», - отметил Владимир Якушев.

Особое внимание участники совещания уделили работе с трудными подростками, их вовлечению в молодежные проекты.

«Работу с такими ребятами необходимо вести на системной основе, бороться за них душой и сердцем», - обратился к участникам совещания полпред.

По информации uralfo.gov.ru.