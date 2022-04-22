Владимир Якушев посетит Шадринский индустриальный парк и технопарк ШГПУ

Полпред Президента РФ в Уральском Федеральном Округе Владимир Якушев сегодня прибудет в Курганскую область.

Его рабочий день пройдёт в городе Шадринске. Программа большая.

Во время прошлого визита в Зауралье полномочный представитель президента отметил, что регион переживает новый этап индустриализации, и индустриальные парки играют в этом процессе огромную роль. Вместе с коллегами из правительства региона и администрации города полпред посетит Шадринский индустриальный парк, технопарк Шадринского государственного педагогического университета, поликлинику, торгово-развлекательный центр «Шадринск-Холл», оценит работы по строительству детского сада-яслей.

В городе на Исети сегодня работает команда нашего издания – корреспондент Константин Сапунов и фотограф Николай Пушилин. Будем оперативно сообщать нашим читателям подробности визита полпреда Владимира Якушева, делиться снимками, публиковать комментарии.

Фото Николая Пушилина.