Владимир Якушев принял участие в работе штаба Правительственной комиссии по региональному развитию

На совещании обсудили итоги реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2021 году, а также процесс использования регионами механизма по привлечению инфраструктурных бюджетных кредитов, инфраструктурных облигаций и финансирование проектов по строительству, реконструкции, модернизации инфраструктуры за счёт средств ФНБ.

По словам вице-премьера, в 2021 году регионы добились хороших результатов. По предварительным данным, введено более 90 миллионов квадратных метров жилья, причём большой прирост был по индивидуальному жилищному строительству.

Министр строительства России Ирек Файзуллин добавил, что прошлый год стал самым успешным по вводу жилья за всю историю страны, включая советский период. Помимо появления новых квадратных метров, были благоустроены 13,5 тысяч дворов и общественных пространств, построены или реконструированы 259 объектов по федеральной программе «Чистая вода».

Комментируя итоги совещания, полпред Владимир Якушев отметил, что Уральский федеральный округ завершил 2021 год с хорошими показателями исполнения планов по всем направлениям нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Мы видим высокие темпы ввода жилья, в том числе ИЖС, большое количество завершённых проектов благоустройства, превышение плановых показателей по переселению людей из аварийного жилья. Задачи на 2022 год не менее масштабны. Предстоит запуск крупных инфраструктурных проектов. Их реализация, в комплексе с другими направлениями, позволит кардинально преобразить облик городов, откроет новые возможности для развития экономики и привлечения инвестиций», - сказал Владимир Якушев.

Инфраструктурные бюджетные кредиты в рамках лимитов предоставлены Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областям, а также ХМАО-Югре на строительство социальной и транспортной инфраструктуры, комплексное развитие городских агломераций, строительство полигонов ТБО и очистных сооружений, промышленных площадок.

Соглашения о предоставлении ИБК в рамках лимита были подписаны между Минстроем России, Минфином России со всеми участниками от УрФО, что позволит привлечь дополнительно в регионы 20,9 млрд рублей в 2022 году (до 2024 года - 40 млрд рублей), создать новые рабочие места, придать дополнительный импульс развитию экономики.

Два региона - Ямал и Челябинская область - получили одобрение на предоставление ИБК на конкурсной основе. Соглашения находятся в процессе подготовки.

Всего за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов в ближайшие годы в регионы Уральского федерального округа поступит 163 млрд рублей.