Владимир Якушев призвал своевременно выявлять факты необъективного повышения цен

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Основными темами стали ситуация с ценами на продовольственные и непродовольственные товары и рынок труда, отметил в сегодняшнем общении с ГФИ полпред Якушев.

Цены

Стоимость и наличие продовольственных и непродовольственных товаров в розничной торговле находятся под постоянным контролем органов власти. На местах ими занимаются межведомственные рабочие группы, созданные по поручению полпреда, в состав которых входят представители региона и муниципалитета, федеральной антимонопольной службы, прокуратуры. Взрывного роста цен на продовольственные и непродовольственные товары нет. Дефицит также не наблюдается, однако некоторые позиции в последние дни пользуются особым спросом.

«При нынешнем курсе доллара и евро, при импортной составляющей цена на товары не может оставаться прежней. Но если пустить дело на самотек, когда стоимость сначала повысят оптовики, а затем розница, то вместо объективного удорожания, мы получим ничем необоснованный рост. Чтобы этого не допустить важно правильно использовать имеющиеся инструменты. Своевременно выявлять факты необъективного повышения стоимости и подключать к этим ситуациям ФАС и прокуратуру. Чем эффективнее мы будем пресекать спекуляции, тем меньше будет социальное напряжение. Ведь замысел всех санкций - надавить на людей, спровоцировать панику и создать тем самым давление на власть. Поэтому очень много зависит сейчас от слаженной работы на местах», - акцентировал внимание Владимир Якушев.

Рынок труда: 145 тысяч вакансий

Еще одна тема в центе постоянного внимания – рынок труда. По данным на 4 марта, зарегистрировано 51,4 тысячи безработных. Однако в банке вакансий есть 145 тысяч рабочих мест.

С учётом приостановки деятельности ряда иностранных компаний, их ухода с российского рынка, ситуация может измениться, предостерёг полпред. К этому нужно быть готовыми.

«Это не первый кризис, который переживает наша страна. У центров занятости наработаны эффективные механизмы по поддержке людей, оставшихся без работы. Это переобучение, программы профессиональной ориентации и социальной адаптации, психологической поддержки граждан. Хорошо зарекомендовала себя практика временного трудоустройства на сезонные работы. Многие при поддержке службы занятости открыли собственное дело и весьма успешно его развивают. Весь этот опыт можно будет использовать и сейчас, а также нарабатывать новые инструменты», - отметил Владимир Якушев.

По информации полпредства УрФО.