Владимир Якушев: «Стране как никогда нужны собственные технологии»

Полномочный представитель Президента России Владимир Якушев провел заседание Наблюдательного совета Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). В заседании приняли участие главы регионов УрФО, ректоры Уральского федерального университета Виктор Кокшаров и Курганского госуниверситета Надежда Дубив, проректор Южно-Уральского университета Сергей Ваулин, представители УМНОЦ. Они проанализировали результаты деятельности центра в 2021 году и обсудили планы по его развитию на этот год.

«Нынешняя социально-экономическая обстановка в стране требует особого внимания к развитию научно-технологического взаимодействия между научными организациями и бизнес-сообществом. В условиях санкций нам как никогда необходимы собственные прорывные технологии и решения, которые обеспечат стабильность экономики и ее развитие», — подчеркнул Владимир Якушев.

Члены Наблюдательного совета были единодушны в позиции по вопросу распределения приоритетов в финансировании деятельности УМНОЦ в 2022 году.

«Необходимо максимально поддержать реализацию технологических проектов. Прежде всего, тех, что находятся в высокой степени готовности и способны заменить иностранные технологии», - добавил Владимир Якушев.

По итогам 2021 года УМНОЦ на 12 процентов перевыполнил плановые показатели по количеству патентов на изобретения в приоритетных областях развития и на 56 процентов — по числу новых технологий и высокотехнологичной продукции, переданных для внедрения в производство. Было создано на 15 процентов больше высокотехнологических рабочих мест, чем планировалось, а число завершивших обучение в центрах развития компетенций в интересах развития регионов оказалось больше в два раза.

В ходе заседания были утверждены изменения в программу деятельности УМНОЦ. Члены Наблюдательного совета проголосовали за исключение из неё двух завершённых проектов и включение в состав центра девяти новых индустриальных партнёров. Окончательное решение будет принято после рассмотрения этого вопроса на Совете НОЦ.