Владимир Якушев: «Улыбающиеся лица жителей привлекают инвесторов»

Правительство Курганской области делает всё правильно для привлечения инвестиций. Только делать это нужно качественней и быстрей. Конкуренция между регионами – жёсткая. Это, давая оценку действий зауральских властей по улучшению инвестиционного климата, заявил Владимир Якушев после посещения Шадринского и Далматовского районов. В поездке его сопровождал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

- Люди здесь достаточно хорошо понимают, что такое инвестиционный климат. Они хорошо ориентируется в понимании того, какой запрос сегодня идёт от инвесторов. Направления работы по их привлечению выбраны совершенно верно. Это и предоставление площадок, необходимых для того, чтобы начинать бизнес. Это и возможность бюджетной финансовой поддержки в разумных целях. Это и обеспечение инженерными сетями. Это, естественно, и помощь в поиске подготовленной рабочей силы. То есть очень много аспектов, которые влияют на, как мы говорим, тёплый инвестиционный климат, - пояснил Владимир Якушев.

Он обратил внимание на то, что даже настроение местных жителей влияет на инвестора. Если он видит не добрых, отзывчивых, улыбающихся людей, а суровые лица, он вряд ли примет положительное решение о сложении в такую территорию своих средств.

- Когда мы говорим об инвестиционном климате, то это целый комплекс вопросов, которые необходимо решать. В Кургане это получается, поэтому я уверен, что количество инвесторов, приходящих сюда, будет расти, - заявил Владимир Якушев.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.