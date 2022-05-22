Владимир Якушев: «УрФО растет и развивается, по максимуму использует свой потенциал на благо страны»

13 мая 2000 года в соответствии с Указом Президента России №849 были созданы федеральные округа и институт полномочных представителей Президента РФ в них. Изначально было сформировано семь федеральных округов - в их числе и Уральский федеральный округ. Сейчас таких округов восемь

Действующий полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев убежден, что «каждый федеральный округ уникален по-своему. И отличительная черта УрФО - это не только богатые недра и мощная промышленность, это сильная наука, образование, культура.

И это люди с особым характером. Мы никогда не унываем и не сдаемся, ищем и находим решения в самых сложных ситуациях. Любим дело, которому служим, умеем работать сообща, и всегда готовы прийти на помощь.

УрФО растет и развивается, по максимуму использует свой потенциал на благо страны. И я от всей души поздравляю жителей нашего округа и всех других федеральных округов с праздником! Сила - в нашем единстве!»