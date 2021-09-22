Владимир Якушев: Важно, кто из наших земляков пройдет в законодательный орган

Владимир Якушев принял участие в голосовании, сделав свой выбор на участке, который находится рядом с экопарком «Затюменский», сообщает общественно-политическое издание «Тюменская область сегодня».

Он высоко оценил ответственность избирателей Уральского федерального округа и отметил, что явка во всех шести регионов в течение трех дней голосования остается хорошей.

- У нас уникальные выборы. Голосуем три дня. Важно, чтобы каждый гражданин пришел на избирательный участок и исполнил свой долг. Важно, потому что сегодня в Тюменской области мы избираем Государственную Думу, наш федеральный парламент. Орган, который пишет законы. И важно, чтобы туда попали люди профессиональные и подготовленные. Надо выбрать людей, которые умеют писать законы, понимают их, которые общаются с людьми и отражают в законах то, что необходимо населению, - отметил Якушев.

— Это и законы, и региональная политика, все основные решения. Важно, кто из наших земляков пройдет в законодательный орган, кто будет защищать интересы избирателей, профессионально и содержательно отражать интересы людей, - сказал Он.

Владимир Якушев призвал жителей Уральского округа прийти на избирательный участки, - пишет «Тюменская область сегодня».

Фото Сергея Куликова.