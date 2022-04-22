Владимир Якушев: «Важно всем вместе стремиться сделать свои города и сёла удобнее для жизни»

Полпред Президента РФ в УрФО поздравил с Днём местного самоуправления всех причастных к этому празднику:

- Уважаемые жители Уральского федерального округа!

Поздравляю вас с днем местного самоуправления!

Муниципальная власть – самая близкая к людям. От нее во многом зависит наша повседневная жизнь. Это бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта, чистота на улицах, благоустройство общественных пространств, создание условий для развития малого и среднего бизнеса, десятки других насущных вопросов и задач.

Поэтому совершенствованию местного самоуправления в стране уделяется особое внимание. Его статус закреплен в Конституции России.

Разрабатывается новый федеральный закон о местном самоуправлении, который повысит эффективность работы муниципальной власти, укрепит ее материальную основу. Значительные средства на развитие муниципальных образований выделяются в рамках национальных проектов, других федеральных проектов и программ.

Благодаря этому заметно меняется к лучшему облик большинства муниципалитетов в России. Не стал исключением и Уральский федеральный округ.

Но следует помнить и другое. Местное самоуправление – это, прежде всего, мы сами. Тем более важно всем вместе заботиться о своем городе, селе, поселке, стремиться сделать его лучше, красивее, удобнее для жизни.

Желаю вам благополучия, здоровья, новых успехов и достижений там, где вы живете, работаете, строите будущее!

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