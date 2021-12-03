Владимир Якушев выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная»

Полномочный представитель Президента России Владимир Якушев выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области

В телеграмме, направленной на имя губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, говорится:

«От имени жителей Уральского федерального округа выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших во время трагедии на шахте «Листвяжная».

Профессия шахтера всегда сопряжена с риском для жизни, поэтому она пользуется большим уважением в нашем обществе: этим непростым трудом идут заниматься смелые и терпеливые люди, готовые работать в опасных условиях.

Очень сложно передать все чувства, когда гибнет так много хороших людей.

Сейчас самое главное оказать всю возможную помощь родственникам и близким погибших, окружить их заботой и оказать всемерную поддержку.

От лица жителей Уральского федерального округа я говорю: Кузбасс! Мы с вами в эту трудную минуту!»

Фото с сайта полпредства в УрФО.