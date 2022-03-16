Владимир Якушев заявил, что в 2022 году в УрФО предстоит отремонтировать 220 км дорог

Владимир Якушев принял участие в работе штаба Правительственной комиссии по региональному развитию. В режиме видеоконференции заседание провёл заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Речь шла о готовности регионов к ремонту автомобильных дорог.

В 2022 году предстоит привести в порядок 220 километров автодорожного полотна. В прошлом году было отремонтировано 200 километров дорог.

По словам Владимира Якушева, основная задача органов власти – организовать проведение ремонтных работ на региональных и муниципальных автодорогах, обеспечить выполнение намеченных планов до 2024 года с учетом текущих реалий, не допустить срыва исполнения госконтрактов.

На штабе также рассмотрели итоги предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов из федерального бюджета (на срок до 15 лет под 3% годовых). Такие займы выделены Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областям и Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Регионы направят их на строительство социальной и транспортной инфраструктуры, комплексное развитие городских агломераций, создание полигонов ТБО, очистных сооружений и промышленных площадок.

В общей сложности за счёт ИБК в регионы поступит 163 млрд рублей. Это позволит создать новые рабочие места и поддержать развитие экономики.

«Несмотря на давление извне, мы продолжаем системную работу по всем проектам, которые направлены на улучшение качества жизни людей. И это одна из самых эффективных антикризисных мер. Дорожному строительству также необходимо в максимально короткие сроки перейти на использование отечественных материалов и дорожной техники. Это новый вызов, с которым дорожникам справиться вполне по силам», – уверен полпред.

По информации полпредства УрФО.