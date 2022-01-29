Владыка Даниил оценил рабочую атмосферу в редакции «Новый мир»

Разговор получился максимально открытым в первую очередь благодаря тому, как вёл его глава Курганской митрополии. По окончании встречи он оставил журналистам свой автограф: «Замечательные люди, которые украшают сии стены». Владыка оценил и само здание, и его внутренний интерьер, отметив, что он ему чем-то напоминает церковный. Руководитель издательского дома «Новый мир» Александр Скорбенко поблагодарил высокого гостя за визит, проникновенное общение и вручил ему набор сувениров с символикой издания. Митрополит со своей стороны заметил, что на Руси в гости с пустыми руками не ходят. Он принёс в подарок редакции список Чудотворной Чимеевской иконы Пресвятой Божьей Матери. И, по случаю прошедших православных праздников, небольшое угощение – коробку конфет, признавшись при этом, что и сам их любит. В завершение – общий снимок на память. После того, как митрополит Даниил удалился по делам епархии, настоятель Богоявленского собора города Кургана иерей Леонид Перчугов совершил чин освящения кабинетов, фойе и зала «Нового мира».

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.