Власти Кургана отменили вторую смену для школьников

Пресс-служба Администрации города Кургана сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями (мокрый снег, гололедица) 1 декабря занятия для учащихся второй смены в школах города Кургана и занятий в учреждениях дополнительного образования и спорта отменяются.

В Курганской области первый день календарной зимы начался с ледяного дождя, а к полудню улицы покрылись коркой льда.

По прогнозам синоптиков в Зауралье с 1 по 6 декабря ожидается оттепель с усилением ветра до 15 метров в секунду, ледяным дождем и гололедом. Зауральские спасатели предупредили жителей о том, что в такую погоду повышается вероятность отключения электроэнергии, обрывов ЛЭП, дорожных аварий, обрушения слабо укрепленных конструкций, схода наледи с крыш зданий. Кроме того, повышается уровень травматизма среди населения.

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Курганской области рекомендуют:

- при усилении ветра прекратить всевозможные строительные и высотные работы;

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, стенды и навесы;

- обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;

- по возможности откажитесь от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния;

- откажитесь от обуви на каблуках, выбирайте обувь на ровной подошве из нескользящего материала.

Необычная для этого времени года погода установилась во многих регионах России. Так, ледяные дожди прошли также в соседних Свердловской и Челябинской областях, а гололедица и сильный ветер наблюдаются практически во всех регионах европейской части России.