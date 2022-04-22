Власти Кургана пообещали устранить дефекты на объектах благоустройства

В Кургане в рамках весеннего осмотра началось обследование проезжих частей, дворовых и общественных территорий на наличие дефектов после зимнего периода.

Дефекты покрытия тротуаров обнаружены во дворе дома № 32 по улице Станционная и № 157 по улице Урицкого. Также замечания возникли и по покрытию тротуаров и проездов во дворах домов № 4а по улице Черняховского и № 40 по проспекту Конституции. Тот же брак выявлен и на набережной реки Тобол.

Дефекты асфальтового покрытия выявлены и на общественной территории, расположенной в микрорайоне Северный по ул. Гвардейской около памятника Александра Матросова. Здесь общественное пространство было благоустроено в прошлом году по программе «Формирование комфортной городской среды».

По итогам выездного совещания директор департамента городского хозяйства Андрей Плешков сообщил о составленном перечне выявленных дефектов. В адрес подрядчиков направлены уведомления с указанием сроков устранения замечаний в рамках гарантийных обязательств.

«По результатам выполненных работ мы проведем приемку работ и повторные проверки», - уточнил Плешков.

Однако он считает, что горожанам необходимо бережнее относиться к благоустроенным территориям. Например, качели и тренажеры, детские горки и скамейки все изрисованы граффити. Также он призвал присоединиться к месячнику по санитарной очистке города и принять участие в субботниках.

«В последние годы мы благоустраиваем общественные территории по итогам общественного голосования. В этом году на выбор курганцам предлагается 12 общественных территорий сказал Плешков, призвал курганцев голосовать.

Фото пресс-службы администрации Кургана.

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