Власти Зауралья направили в федеральный центр предложения по регулированию цен

Зауралье направило в федеральный центр предложения по регулированию цен на товары, входящие в перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, включающий в себя обязательный набор из 24 товаров. А также по механизмам сдерживания роста цен на иные виды товаров в зависимости от того, есть или нет в них импортная, валютная составляющая. Об этом на заседании штаба по обеспечению социально-экономической стабильности 10 марта сообщил глава региона Вадим Шумков.

Сейчас рычаги регулирования находятся в полномочиях федерального правительства, уточнили в пресс-службе губернатора. Департамент экономического развития совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Курганской области проводят мониторинг. В УФАС действует горячая линия по вопросам изменения цен товаров и их наличия. Звонки от населения принимаются по телефону: (3522) 46-39-55, время работы с 9:00 до 16:00 в рабочие дни.