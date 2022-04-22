Внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ

Госдума приняла закон, способствующий поддержанию стабильности в регионах, с учетомсанкционного давления. Принятые поправки в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты позволят расширить возможности субъектов для финансирования проектов, имеющих социальную значимость.

«Изменения в бюджетное законодательство внесены для того, чтобы снизить долговую нагрузку на субъекты РФ и сократить их расходы на обслуживание заимствований. Правительству России предоставлена возможность продолжить процесс замещения рыночных долговых обязательств бюджетными кредитами. Предусмотрено право Минфина России предоставить субъектам федерации в 2022 году до 390,7 миллиарда рублей бюджетных кредитов для погашения долговых обязательств по кредитам, полученным от российских кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, а также по государственным ценным бумагам», - поясняет представитель Курганской области в Госдуме Александр Ремезков.

Он отметил, что в правительственном законопроекте изначально не были учтены кредиты муниципальных образований. И это при том, что объем муниципального долга на 1 марта 2022 года составлял 352 млрд рублей и $2,5 млн и в нем весьма велика доля задолженности перед коммерческими организациями.

Например, Курганской области в этом году нужно погасить 5071,8 млн рублей госдолга региона и 695 млн муниципального долга. То есть всего 5766,8 млн рублей. В отсутствие федеральной поддержки муниципалитетам пришлось бы брать новые коммерческие кредиты под более высокие процентные ставки, чтобы возвращать уже имеющиеся кредиты. Таким образом, они могли попасть в замкнутый долговой круг. Теперь этого не случится, поскольку для них открыт доступ к федеральным бюджетным кредитам по ставке 0,1 процентов годовых. В Курганской области будет замещена бюджетными кредитами треть рыночных долговых обязательств муниципалитетов - 695 млн. из 2107,4 млн рублей.

«Нам удалось найти путь решения проблемы в результате совместной работы с Минфином РФ и Департаментом финансов Курганской области. Были учтены и приняты поправки, внесенные депутатами нашего думского бюджетного комитета ко второму чтению законопроекта. В результате по закону муниципальные рыночные долговые обязательства теперь тоже подлежат рефинансированию, а объем средств федеральной поддержки увеличен с первоначально предусмотренных 255,3 млрд рублей до 390,7 млрд рублей», - резюмировал Александр Александрович.

Пресс-служба губернатора Курганской области.

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