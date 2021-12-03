Волонтёры оказали помощь Курганскому областному перинатальному центру

Активисты ОНФ в Курганской области совместно с АНО «Пружина», областным департаментом образования и науки и партнерами штаба #МыВместе, в рамках акции «Тележка добра» оказали помощь Курганскому областному перинатальному центру и нуждающимся мамочкам в районах области.

«Тележки добра», расположенные в сети магазинов «Метрополис», в течение ноября собирали все необходимое для новорожденных на выписку и наборов с предметами первой необходимости для женщин, ставших мамами 28 ноября, а так же мамам в трудной жизненной ситуации, находящимся в родильных домах области.

«Такая помощь нужна и важна. Будущие мамочки и уже ставшие ими тоже могут находиться в разных жизненных ситуациях. У кого-то есть возможность обеспечить всем необходимым, кому-то нужна наша помощь. Такие акции дают веру в добро», - отметила Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области, активист регионального отделения ОНФ в Курганской области Алёна Лопатина.

Не остались в стороне и партнеры акции #МыВместе. Две компании объединили усилия и приобрели 1500 подгузников для новорожденных детей в Курганском областном перинатальном центре.

«Конечно, мы не могли остаться в стороне. С рождения это очень важный момент иметь все необходимое. Особенно если это касается детей, которые по тем или иным причинам могут оказаться в трудной жизненной ситуации, тут равнодушных быть не может», - поделился партнер акции #МыВместе, директор предприятия «Медицинские технологии» Константин Шестаков.

В рамках гранта от областного правительства АНО «Пружина» приобрели более 70 наборов для ухода за новорожденными, которые были переданы мамам в районы области.

«Я сама мама, которая в свое время получила подобный подарок. Знаю, как на первом этапе все нужно молодым мамам. Это одна из наших добрых акций, которая проходит в регионе», - отметила волонтер АНО «Пружина» Ольга Степкина.

В перинатальном центре рассказали, как изменилась их работа в период пандемии и в чем есть особая необходимость.

«В нашем отделении лежат в основном не доношенные малыши. Многие лежат долго порой 2-3 месяца, но в связи с пандемией многие родители не имеют возможности лежать со своими детьми. Кто-то живет в районах и не имеют возможности передавать памперсы своим малышам, у кого-то нет финансовой возможности приобрести. К сожалению, иногда лежат дети, которые не очень нужны своим родителям. По этому, подгузники это ресурс который в нашем отделении всегда актуален и необходим и всегда в дефиците. Все остальное есть, обеспечение лекарствами и средствами ухода полное. Спасибо большое за содействие и помощь. В наступающий день мамы всем хочется пожелать здоровья», - поделилась и.о. заведующей отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Алёна Лубина.

Как отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин, к Международному празднику в честь Матерей были сформированы и переданы 28 продуктовых наборов в городе Кургане и Шадринске. На этом помощь не заканчивается, уже началась работа по подготовке новогодних акции.

Фото с официальной страницы Уполномоченного по правам ребёнка в Курганской области в социальной сети «ВКонтакте»