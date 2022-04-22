Волонтёры помогут проголосовать за объекты благоустройства в Курганской области

Чтобы проголосовать за нужный вам объект благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды», вы можете воспользоваться своей учетной записью на «Госуслугах» и зайти на сайт za.gorodsreda.ru. Но если у вас по какой-то причине нет личного кабинета или проголосовать (например, с телефона) неудобно, на помощь придут волонтёры. Всё что нужно будет вам – указать номер телефона для подтверждения своей личности.

Узнать ребят можно по специальной форме (смотрите фото) и стендам «Городская среда» на фоне.

Располагаться курганские волонтёры будут на точках у торговых центров:

«Пушкинский»;

Дом Бытовых услуг;

«Гипер Сити»;

«Рио»;

«Стрекоза»;

«Семейный магнит» в Заозерном.

А также в будни в многофункциональных центрах (МФЦ).

Волонтёров Шадринска можно найти:

ТЦ «Метрополис» ул. Октябрьская, 103;

Площадь им. Н.В. Здобнова ул. Свердлова, 95;

«Дворец Культуры», ул. Ленина, 95;

ТЦ «Метрополис», ул. Автомобилистов, 48;

АО «ШААЗ», ул. Свердлова, 1.

Таким образом, жители городов-участников поддержат голосом тот объект, который, по их мнению, давно нуждается в благоустройстве. И в следующем году мы все будем наслаждаться обновлёнными видами наших уютных городов. Напомним, что по итогам рейтингового голосования в 2023 году благоустроят 2 территории в Кургане и одну – в Шадринске.

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